Dominika Serowska postanowiła podzielić się z fanami bardzo przykrą sytuacją, która spotkała ją podczas podróży z firmą świadczącą usługi przewozu osób. Ciężarna partnerka Marcina Hakiela postanowiła ze szczegółami opisać to, co ją spotkało.

Co dokładnie się wydarzyło? Szczegóły poniżej.

Marcin Hakiel już od ponad roku jest w szczęśliwym związku z Dominiką Serowską. Para chętnie dzieli się swoim szczęściem z fanami, a także pojawia się razem na imprezach branżowych i pozuje na ściankach. To właśnie na jednym z eventów w maju br. Marcin Hakiel i Dominika ogłosili, że spodziewają się dziecka. Maluszek już lada moment pojawi się na świecie, jednak ciężarna partnerka tancerza nie zamierza zwalniać tempa i cały czas pozostaje aktywna.

Ostatnio ukochana Marcina Hakiela postanowiła skorzystać z usług firmy, która zajmuje się przewozem osób. Nie spodziewała się jednak, że jej podróż odbędzie się z takimi nieprzyjemnymi przygodami. Ciężarna Dominika Serwoska postanowiła opisać całą sytuację na swoim InstaStories.

Dominika Serowska wyjawiła, że nie czuła się zbyt bezpiecznie podczas jazdy z kierowcą, z którym przyszło jej podróżować.

Zobacz także

To jednak nie był koniec tej przygody, a niestety dopiero początek. Jak się okazało, kierowca w pewnym momencie zaczął wykrzykiwać do ciężarnej partnerki Marcina Hakiela, a także uderzać pięścią w telefon i deskę rozdzielczą. Między ciężarną Dominiką, a wspomnianym kierowcą, wywiązała się nieprzyjemna dyskusja.