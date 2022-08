Wściekła Kinga Rusin zaprotestowała na lotnisku. "Coś we mnie pękło. Nie wytrzymałam". Co się stało?

Ta historia wstrząsnęła światem. Dentysta z Minnesoty Walter Palmer uczestniczył w prywatnym polowaniu w Zimbabwe, podczas którego zastrzelił na polowaniu lwa z Parku Narodowym Hwange – Cecila . Lew był maskotką i najsłynniejszym lwem w tym kraju. Został wywabiony z parku i zastrzelony z łuku. Okrucieństwo Palmera było ogromne. Nie dość, że zabił lwa, to sposób, w jaki to zrobił jest przerażający . Czekał i patrzył jak dziki kot wykrwawia się przez 40 godzin! Cecil cierpiał kilka dni, zanim dobił go profesjonalny myśliwy. Wiele osób w końcu zrozumiało, że nielegalne polowania w Afryce są organizowane tylko dla samej przyjemności zabijania! Gwiazdy zareagowały na zabicie lwa Cecila Jedną z pierwszych gwiazd na świecie, która zareagowała był Arnold Schwarzenegger . Aktor zaapelował: Przestańcie zabijać dzikie koty. Zabicie lwa nie jest aktem odwagi! Aktem odwagi jest walka na arenie albo wstąpienie do wojska. Spróbuj tego zanim zabijesz lwa. Aktem odwagi jest również stanie w obronie dzikich kotów. Tak jak ja. Dołącz do mnie. Arnold wykreował akcję: PrzybijPiątkęDlaDzikichKotów Przyłączyli się do niego również Mia Farrow , Ricky Martin czy Sharon Osborne , zgodnie nazywając Palmera mordercą i zabójcą oraz wzywająć do bojkotu jego kliniki. Agnieszka Włodarczyk o polowaniach na zwierzęta Nam całą sytuację skomentowała Agnieszka Włodarczyk : Wykrwawiał się przez 40 godzin, a on na to patrzył? Nie wiem, jakie miał dzieciństwo i jak leczy pacjentów? Kompletnie mnie to nie interesuje. Uważam, że taki psychopata powinien trafić za kratki – powiedziała nam Agnieszka Włodarczyk. Gwiazda jest zdania, że dentysta z Minnesoty powinien zostać surowo ukarany. Powód? Dla mnie i nie tylko dla mnie jest bandytą....