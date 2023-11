Dolores O'Riordan poddała się leczeniu psychiatrycznemu, a jej stan zdrowia nieco się poprawił, jednak problemy się nie skończyły. W 2017 roku miała ruszyć w trasę koncertową z The Cranberries. Okazało się jednak, że część występów została odwołana.

- Niestety, powróciły kłopoty zdrowotne Dolores O’Riordan, które zmusiły do anulowania większości trasy koncertowej po Europie. Lekarze zalecili jej by odwołała trasę po Ameryce Północnej. (...) Dolores i zespół są bardzo rozczarowani, że do tego doszło i szczerze przepraszają wszystkich fanów i posiadaczy biletów, mając nadzieję, że zobaczą się z nimi ponownie w przyszłości, kiedy Dolores znów będzie zdrowa - poinformował zespół na Facebooku.