Izabela Janachowska to popularna prezenterka telewizyjna i ekspertka od ślubów. Prywatnie jest żoną przedsiębiorcy Krzysztofa Jabłońskiego, z którym związana jest od wielu lat. Para pobrała się 28 czerwca 2014 roku i doczekała się syna Christophera Alexandra, który przyszedł na świat pięć lat po uroczystości. W maju 2026 roku Izabela Janachowska ogłosiła, że spodziewa się drugiego dziecka. Radosną nowinę przekazała pośrednictwem mediów społecznościowych, publikując wzruszające nagranie z mężem i zdjęciami USG. Wpis szybko spotkał się z falą gratulacji od fanów i osób ze świata show-biznesu. Teraz Izabela Janachowska postanowiła wyjechać z kraju i zrelaksować się w towarzystwie ukochanego syna.

Izabela Janachowska pokazała kadry z wakacji. Tak wypoczywa z Christopherem

Izabela Janachowska jest niezwykle aktywna w mediach społecznościowych. Jej instagramowy profil obserwuje aż 517 tysięcy użytkowników. To właśnie na tej platformie dumna Izabela Janachowska pokazała nagranie syna, który słyszał bicie serca brata lub siostry na badaniach kontrolnych. 7-latek miał okazję zobaczyć USG na żywo. Teraz celebrytka pochwaliła się kadrami z podróży.

Jak się okazało, Izabela Janachowska spędza rodzinny urlop na Majorce. Na opublikowanych materiałach celebrytka spaceruje w malowniczym otoczeniu palm, ciesząc się słoneczną aurą. Uwagę przyciąga jej krótki top, który eksponuje ciążowy brzuch. Na kadrach nie brakuje również jej syna, który beztrosko bawi się wśród natury. Na jednym z ujęć chłopiec z czułością dotyka brzucha mamy, tworząc wyjątkowo uroczy moment.

Izabela Janachowska o drugiej ciąży. Zaskakujące, kiedy powiedziała mężowi

Pod koniec maja Izabela Janachowska wystąpiła w programie "Pytanie na śniadanie". Celebrytka ze szczerością opowiedziała o tym, jak czuje się w drugiej ciąży. Przyznała, że doświadczenie znacznie zmieniło jej podejście do tego wyjątkowego stanu. Janachowska nie skupia się na przesadnym planowaniu i nie towarzyszy jej panika, którą odczuwała przy pierwszym dziecku. Prezenterka telewizyjna podzieliła się także informacją na temat reakcji męża na ciążę. Co ciekawe, Izabela Janachowska długo ukrywała przed mężem drugą ciążę.

Pomyślałam sobie, że odczekam do takiego momentu, kiedy to wszystko będzie takie pewne, bezpieczne, nie chciałam go wciągać w niepewną sytuację, bo mieliśmy różne problemy. (...) To będzie bardzo dziwne. Mój mąż dowiedział się w czwartym miesiącu. To był prezent wielkanocny komentowała w śniadaniówce.

Celebrytka wyjawiła także, że może liczyć na swojego syna, który traktuje jej ciążę i oczekiwanie na rodzeństwo jako "niesamowitą przygodę".

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Janachowska głosiła ciążę, a teraz wyjechała na luksusowe wakacje / Fot. Instagram / izabelajanachowska

Janachowska głosiła ciążę, a teraz wyjechała na luksusowe wakacje / Fot. Instagram / izabelajanachowska