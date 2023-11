Martyna Wojciechowska wspomniała wypadek samochodowy, w którym zginął operator stacji TVN. Było to dokładnie w 2004 roku na Islandii, podczas kręcenia zdjęć do "Misja Martyna". Auto, w którym znajdowała się cała ekipa programu wpadło w poślizg i uderzyło w betonowy słup. Dziennikarka miała złamany kręgosłup, natomiast jej kolega Rafał Łukaszewicz zginął na miejscu.

Do smutnych chwil Martyna Wojciechowska odniosła się na Instagramie. Okazało się, że dziennikarka od czasu wypadku utrzymuje kontakt z dziećmi operatora. W chwili śmierci Łukaszewicza jego pociechy miały 3 lata. Dziś są już pełnoletnie. Wojciechowska postanowiła na zawsze zostać przy nich.

Martyna Wojciechowska długo nie mogła pogodzić się z tragedią, w której zginął jej przyjaciel. Dziennikarka nie potrafiła udźwignąć ciężaru, choć przecież nie była winna. W książce "Przesunąć horyzont" wyznała, że "chciałaby się po prostu pewnego dnia nie obudzić".

Prezenterce pomogło "przesunięcie horyzontu". Zaczęła od niemożliwego, czyli wstania na nogi, bo po wypadku poruszała się na wózku inwalidzkim.

- Kiedy jesteś w gorsecie ortopedycznym, który sięga od spojenia łonowego aż po szyję i nie możesz sama pójść do łazienki, to musisz wymyślić coś totalnie abstrakcyjnego. Ja postanowiłam, że zdobędę Mount Everest i zrobiłam to. Chociaż wszyscy mówili, że to absolutnie niemożliwe. Celowo przesunęłam ten horyzont tak daleko, żeby cały mój proces wychodzenia z dna stał się częścią większego planu - wyznała podróżniczka.