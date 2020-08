Wiemy, ile kilogramów chce schudnąć po ciąży Małgorzata Rozenk! Jak zamierza tego dokonać?

Nigdy nie ukrywała, że w poprzednich ciążach sporo przytyła. Tak było i przy ostatniej. Trzy miesiące

po porodzie zostało jej jeszcze do zrzucenia 8 kilogramów. Małgorzata Rozenek-Majdan chce się odchudzać rozsądnie. W ciąży niestety nie mogła być aktywna fizycznie, nie mogła ćwiczyć z trenerką. Dziś spotyka się już z trenerką trzy lub cztery razy w tygodniu i ćwiczy po 35–45 minut, w zależności od tego, na ile pozwoli jej synek.

Wracamy na matę bez pośpiechu i presji. Małgosia karmi piersią, a to pozwala kobiecie spalać 300–500 kcal dziennie, co w połączeniu z umiarkowanym wysiłkiem fizycznym powoduje szybszy powrót do formy. Na razie postawiłyśmy na spacery z wózkiem i wzmacniamy za pomocą gimnastyki mięśnie głębokie, m.in. poprzeczne brzucha i podtrzymujące kręgosłup – mówi Lidia Wierzbowska, trenerka Rozenek-Majdan, z która gwiazda trenuje już od piecou lat.