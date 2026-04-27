Skolim nagle porównał się do Karola Nawrockiego. Zaskoczył wyznaniem
Skolim, a tak naprawdę Konrad Skolimowski, to nie tylko jeden z najpopularniejszych obecnie polskich piosenkarzy, nazywany przez miliony słuchaczy "królem latino", lecz także przedsiębiorca, biznesmen i pasjonat sportu. W jednej z ostatnich rozmów zdecydował się na śmiałe porównanie do prezydenta Karola Nawrockiego.
Konrad "Skolim" Skolimowski znów zainteresował media, tym razem swoją wypowiedzią o Karolu Nawrockim. Co spowodowało, że publicznie postanowił się porównać do prezydenta?
Skolim porównał się do Nawrockiego. Wspomniał o konkretach
W rozmowie z "Super Expressem" Skolim opowiedział o swojej sportowej pasji, której wizytówką jest dopracowana sylwetka mocno kojarzona z wizerunkiem piosenkarza. Od lat pokazuje też, że sport nie jest dla niego jedynie dodatkiem do sceny, a trybem życia. Teraz podkreśla, że przy napiętym grafiku koncertowym nadal trzyma się aktywności. Jednocześnie przyznał, że nie uważa, by był dziś w topowej formie, choć deklaruje, że podniesienie 100 kg na ławce wciąż jest w jego zasięgu.
W pewnym momencie Skolim postanowił porównać swoje sportowe osiągnięcia do tych, którymi niedawno pochwalił się sam Karol Nawrocki.
Parę lat temu jako 78-kilowy chłopaczek podnosiłem 145 kilogramów. Nie chcę rzucać słów na wiatr, ale nasz prezydent, który jest dużo cięższy, podnosi 150 kilo, a ja parę lat temu jako 78-kilowy chłopaczek 145
Co więcej, wokalista wcale nie rzucił słów na wiatr. W dalszej wypowiedzi nawiązał też do znanego sportsmana Mariusza "Pudziana" Pudzianowskiego.
Karol Nawrocki trenował z Mariuszem Pudzianowskim
Cała historia nie wzięła się znikąd. Skolim nawiązał do relacji Mariusza Pudzianowskiego z treningu z Karolem Nawrockim. Były strongman zaskoczył wówczas wyznaniem ws. prezydenta.
Kilka dni temu miałem okazję potrenować z Prezydentem Polski i muszę przyznać – ma charakter chłop! Mimo że umowa była taka, żeby 'nie cisnąć' na maksa, to nie odpuścił i 150 kg na ławce pękło! Jak na kogoś, czyim konikiem jest boks, to naprawdę zacny wynik. Szacun!
