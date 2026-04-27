W "Farmie" zrobiło się naprawdę gorąco po pojedynku duetów, który zamiast sportowej rywalizacji przyniósł lawinę emocji i zarzutów o celowe psucie konkurencji. W starciu Aksela i Henryka z Rafałem i Wojtkiem sytuacja szybko wymknęła się spod kontroli, a teraz im bliżej finału tym większe emocje. Karolina nie ukrywa, że chciałaby wyeliminować z gry Wojtka. Co na to Aksel? Paulina nieoczekiwanie zmieni front?

Karolina i Aksel z "Farmy" mają sekretny sojusz?

Pojedynek duetów na "Farmie" wzbudził ogromne emocje. Mimo całego zamieszania wynik pojedynku był jednoznaczny Rafał i Wojtek wygrali, a Henryk i Aksel przegrali i stanęli przed najtrudniejszym etapem, czyli oceną przez resztę uczestników. I tu wydarzyło się coś, co dla wielu mogło być prawdziwym zwrotem akcji.

Podczas głosowania niemal cała grupa opowiedziała się przeciwko Henrykowi. Jedyną osobą, która nie oddała głosu na jego niekorzyść, był Wojtek. Reszta uczestników wskazała Henryka, a czarny kłos przypieczętował jego odejście z programu. Sam Henryk po wszystkim przyznał, że emocje poniosły go bardziej, niż zakładał, a jego kalkulacje okazały się błędne. Zachowanie podczas pojedynku i kolejne sojusze wywołują coraz większe emocje. Finał "Farmy" zbliża się wielkimi krokami i wygląda na to, że właśnie pojawia się kolejny tajny sojusz.

W nowym zwiastunie Karolina i Aksel spiskują na "Farmie" przeciwko Wojtkowi. Karolina mówi wprost, że chce wyrzucić teraz kolejnego Wikinga, a tymczasem szokuje zachowanie Pauliny, która ujawnia przed Wojtkiem, coś czego nie powinna i ujawnia, że głosowanie na Henryka było jednogłośne...

Fani "Farmy" ostro oceniają zachowanie uczestników

Widzowie "Farmy" są mocno zaskoczeni, że Paulina, która do tej pory trzymała się z Akselem, teraz nagle ujawnia przed Wojtkiem informacje, które dotyczyły tylko sojuszu przeciwnego Wikingom. Fani programu sugerują, że ten błąd może ją sporo kosztować...

Paulina zrobiła błąd mówiąc Wojtkowi

To jeszcze nie wszystko! Pod nowym zwiastunem pojawiają się komentarze sugerujące, że to Wojtek i Aksel powinni być w finale. Co więcej, niektórzy piszą, że to już koniec funkcji Farmera Tygodnia, a przed finałem będzie odpadało więcej osób niż tylko jedna.

Tak szczerze...w finale, powinien być Wojtek i Aksel. Dlaczego Wojtek, chyba nie muszę tłumaczyć... Dlaczego Aksel? Ano dlatego, że przeszedł, chyba najdłuższą drogę w życiu. I nauczył się tego życia...z nieodpowiedzialnego chłopaczka, stał się facetem, który wie co to pranie i zmywanie garów. Brzmi śmiesznie, ale serio...Aksel wydoroślał.

Teraz to już co chwila ktoś będzie odpadać. Nie będzie zmiłuj..... Ktoś musi odpaść, żeby wygrać mógł ktoś.

fot. mat. prasowe "Farma" Polsat