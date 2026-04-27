Zakończona 26 kwietnia zbiórka Łatwoganga dla Fundacji Cancer Fighters dobiła do kwoty ponad ćwierć miliarda złotych, a internetowa transmisja przyciągnęła ponad milion widzów. Akcja natychmiast wywołała falę komentarzy, a Jerzy Owsiak pogratulował organizatorom i podkreślił, że nawet WOŚP powinien patrzeć na takie inicjatywy jak na lekcję.

Owsiak stawia sprawę jasno ws. akcji Łatwoganga

Łatwogang zebrał ponad 250 mln złotych na streamie - skala wyniku robi wrażenie nie tylko na fanach twórców, ale też na ludziach od lat kojarzonych z pomaganiem. Jerzy Owsiak ocenił zebrane ponad 250 mln zł jako sumę wyjątkową i zwrócił uwagę, że energia wokół tej akcji przypomina emocje z początków WOŚP.

Ale ile było szczęścia, ile było radości, ile było fascynacji tym, co się wydarzyło. Ten dzień dla organizatorów myślę, że jest właśnie takim samym dniem mówi Owsiak na nagraniu opublikowanym w sieci.

Szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy popiera również pomysł Łatwoganga i Bedoesa, którzy apelowali, aby 26 kwietnia stał się dniem pomocy onkologii dziecięcej.

Super pomysł, aby to nie uciekło, aby ta cała energia i ludzie, którzy to robią, po swojemu, tak jak oni to chcą, żeby to później powielać jeszcze raz i jeszcze raz

Jerzy Owsiak szczerze o akcji Łatwoganga

Jerzy Owsiak już od lat stoi na czele Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i co roku organizuje finał akcji, podczas której zbierane są pieniądze dla potrzebujących. Teraz Owsiak nie ukrywa, że jest pod wrażeniem tego, co w zaledwie kilka dni zrobił Łatwogang.

To jest taki moment, w którym także ja, jako szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, mówię zupełnie wprost: to my się także od was musimy uczyć. To także my patrzymy, jak wy to robicie, to także dla nas jest niesamowita nauka wyznał Owsiak.

Powiedział wprost o zbiórce, którą zorganizował młody influencer.

My od 34 lat robimy je w podobny sposób, to wy pokazujecie, że można robić to inaczej

Zobaczcie nagranie opublikowane przez Jerzego Owsiaka.

