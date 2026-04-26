Dua Lipa przyjechała do Warszawy. Fani mają do niej ważny apel
Dua Lipa w Warszawie pojawiła się niespodziewanie i wrzuciła do sieci zdjęcia z pobytu w stolicy. Fani szybko wyłapali polskie akcenty na fotografiach i ruszyli do komentarzy z nietypową prośbą: chcą, by gwiazda wsparła głośną akcję Łatwoganga i Fundację Cancer Fighters pomagającą dzieciom z nowotworami.
Dua Lipa pojawiła się w Warszawie bez zapowiedzi, a w weekendowe kadry ze stolicy w kilka chwil zamieniła swój profil w centrum rozmów polskich fanów. Na zdjęciach mignęły lokalne smaki i ulice miasta, a pod postami natychmiast ruszyła fala komentarzy z prośbą, by wokalistka zwróciła uwagę na trwającą zbiórkę Łatwoganga na rzecz Fundacji Cancer Fighters, pomagającej dzieciom chorującym na nowotwory.
Dua Lipa wpadła z wizytą do Polski. Tak bawi się w Warszawie
Seria fotografii Duy Lipu z wizyty w stolicy Polski szybko rozgrzała internet. Fanki i fani wypatrywali szczegółów, które zdradzały, że to nie kolejna stylizowana sesja, tylko prawdziwy city break. Wśród kulinarnych ujęć dało się zauważyć polski akcent: obok ostryg pojawiły się pierogi.
Zainteresowanie podbił też najprostszy, a zarazem najbardziej nośny element takich wizyt: spotkania z ludźmi. Podczas pobytu w Warszawie Dua Lipa pozowała do zdjęć z fanami, a relacje wskazują, że można było ją wypatrzyć m.in. w winiarni w warszawskim Śródmieściu. W przeciwieństwie do wielu podobnych sytuacji, gdzie celebrytki i celebryci poruszają się w dużym dystansie od otoczenia, tutaj w centrum opowieści znalazła się swoboda spaceru i szybkie pamiątkowe selfie.
Według relacji Dua Lipa spędziła noc w 5-gwiazdkowym hotelu Raffles Europejski Warsaw, miejscu, które regularnie pojawia się w kontekście pobytów międzynarodowych gwiazd odwiedzających Polskę. To właśnie taka mieszanka działa jak zapalnik: prestiżowa lokalizacja, spacer po centrum i kilka kadrów wrzuconych do sieci wystarczyły, by w komentarzach zaczęły pojawiać się spekulacje, czy wizyta ma związek z muzyką, czy raczej z aktywnością reklamową. Na dziś jedno jest pewne: artystka pokazuje się w Warszawie w momencie, gdy pozostaje między dużymi trasami koncertowymi, a jej ostatnim wielkim rozdziałem scenicznym była Radical Optimism Tour z 2025 roku.
Polscy internauci apelują do Duy Lipu, chcą by wsparła Cancer Fighters i Łatwoganga
Największy zwrot akcji przyszedł jednak nie z kolejnego zdjęcia, tylko z tego, co wydarzyło się pod postami. Polscy fani zaczęli masowo prosić, by Dua Lipa wspomniała o Fundacji Cancer Fighters i trwającej akcji Łatwoganga, w ramach której podczas streamu zbierane są środki dla dzieci walczących z nowotworami. Ten apel zaczął żyć własnym rytmem: jedni go podbijali, inni dopisywali kolejne prośby o zwrócenie uwagi na zbiórkę.
Dua, proszę, powiedz coś o Cancer Fighters (fundacja wspierająca dzieci chorujące na nowotwory). Cała Polska daje pieniądze dla dzieci. Dziękuję. Dużo miłości dla Ciebie GrL
Warto wspomnieć, że do akcji dołączył się już światowej sławy zawodnik FC Barcelony. Wojciech Szczęsny i Lamine Yamal spełnili obietnicę daną Łatwogangowi i nagrali wspólnego TikToka na rzecz chorych dzieci. Myślicie, że Dua Lipa pójdzie w ich ślady?
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.