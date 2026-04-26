Dua Lipa pojawiła się w Warszawie bez zapowiedzi, a w weekendowe kadry ze stolicy w kilka chwil zamieniła swój profil w centrum rozmów polskich fanów. Na zdjęciach mignęły lokalne smaki i ulice miasta, a pod postami natychmiast ruszyła fala komentarzy z prośbą, by wokalistka zwróciła uwagę na trwającą zbiórkę Łatwoganga na rzecz Fundacji Cancer Fighters, pomagającej dzieciom chorującym na nowotwory.

Dua Lipa wpadła z wizytą do Polski. Tak bawi się w Warszawie

Seria fotografii Duy Lipu z wizyty w stolicy Polski szybko rozgrzała internet. Fanki i fani wypatrywali szczegółów, które zdradzały, że to nie kolejna stylizowana sesja, tylko prawdziwy city break. Wśród kulinarnych ujęć dało się zauważyć polski akcent: obok ostryg pojawiły się pierogi.

Zainteresowanie podbił też najprostszy, a zarazem najbardziej nośny element takich wizyt: spotkania z ludźmi. Podczas pobytu w Warszawie Dua Lipa pozowała do zdjęć z fanami, a relacje wskazują, że można było ją wypatrzyć m.in. w winiarni w warszawskim Śródmieściu. W przeciwieństwie do wielu podobnych sytuacji, gdzie celebrytki i celebryci poruszają się w dużym dystansie od otoczenia, tutaj w centrum opowieści znalazła się swoboda spaceru i szybkie pamiątkowe selfie.

Według relacji Dua Lipa spędziła noc w 5-gwiazdkowym hotelu Raffles Europejski Warsaw, miejscu, które regularnie pojawia się w kontekście pobytów międzynarodowych gwiazd odwiedzających Polskę. To właśnie taka mieszanka działa jak zapalnik: prestiżowa lokalizacja, spacer po centrum i kilka kadrów wrzuconych do sieci wystarczyły, by w komentarzach zaczęły pojawiać się spekulacje, czy wizyta ma związek z muzyką, czy raczej z aktywnością reklamową. Na dziś jedno jest pewne: artystka pokazuje się w Warszawie w momencie, gdy pozostaje między dużymi trasami koncertowymi, a jej ostatnim wielkim rozdziałem scenicznym była Radical Optimism Tour z 2025 roku.

Polscy internauci apelują do Duy Lipu, chcą by wsparła Cancer Fighters i Łatwoganga

Największy zwrot akcji przyszedł jednak nie z kolejnego zdjęcia, tylko z tego, co wydarzyło się pod postami. Polscy fani zaczęli masowo prosić, by Dua Lipa wspomniała o Fundacji Cancer Fighters i trwającej akcji Łatwoganga, w ramach której podczas streamu zbierane są środki dla dzieci walczących z nowotworami. Ten apel zaczął żyć własnym rytmem: jedni go podbijali, inni dopisywali kolejne prośby o zwrócenie uwagi na zbiórkę.

Dua, proszę, powiedz coś o Cancer Fighters (fundacja wspierająca dzieci chorujące na nowotwory). Cała Polska daje pieniądze dla dzieci. Dziękuję. Dużo miłości dla Ciebie GrL brzmi jeden z najpopularniejszych komentarzy na oficjalnym profilu Duy Lipy na Instagramie

Warto wspomnieć, że do akcji dołączył się już światowej sławy zawodnik FC Barcelony. Wojciech Szczęsny i Lamine Yamal spełnili obietnicę daną Łatwogangowi i nagrali wspólnego TikToka na rzecz chorych dzieci. Myślicie, że Dua Lipa pójdzie w ich ślady?

