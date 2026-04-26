"Taniec z Gwiazdami" dokłada dziś swoją cegiełkę do głośnej akcji charytatywnej Piotra "Łatwoganga" Garkowskiego. W 8. odcinku "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" na żywo widzowie zobaczą specjalne elementy związane ze zbiórką dla Fundacji Cancer Fighters, a w studiu mają pojawić się także podopieczni fundacji.

Akcja Łatwoganga poruszyła Polkę. "Taniec z Gwiazdami" się dołącza

Cała historia zaczęła się od muzycznego impulsu: utworu Bedoesa 2115 "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)", nagranego wspólnie z Mają Mecan, jedną z podopiecznych Fundacji Cancer Fighters. To właśnie po tej premierze Łatwogang zaproponował format, który w sieci uruchomił lawinę zaangażowania. Stream Łatwoganga zebrał już ponad 195 milionów złotych.

Zamiast krótkiego wydarzenia wyszła transmisja rozpisana na dziewięć dni, od 17 do 26 kwietnia. W tym samym czasie ruszyła zbiórka pieniędzy na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Do ranka 26 kwietnia licznik pokazywał już ponad 100 milionów złotych. W tej akcji nie chodziło jednak tylko o sumę, ale o widoczność i realne wsparcie dla dzieci, o których na co dzień rzadko mówi się w tak dużym świetle reflektorów.

Początkowo stream trwać do niedzieli 26 kwietnia 2026 r. do godz. 16:00. W odpowiedzi na apele fanów, Łatwogang przedłużył akcję charytatywną do godz. 20. To jeszcze nie wszystko. W akcję postanowiło zaangażować się nie tylko studio "Halo tu Polsat", ale też produkcja "Tańca z Gwiazdami"

Produkcja "Tańca z Gwiazdami" włącza się do akcji Łatwoganga

Teraz temat wchodzi do jednego z najgłośniejszych formatów rozrywkowych w kraju. W 8. odcinku "Tańca z Gwiazdami" akcja Łatwoganga ma zostać nie tylko wsparta, ale też nagłośniona w czasie transmisji. Zapowiedzi mówią jasno: na widowni mają zasiąść podopieczni Cancer Fighters, a w trakcie programu ma wydarzyć się kilka rzeczy powiązanych z całą inicjatywą.

W sieci o obecności akcji w tanecznym show informowali Mikołaj "Bagi" Bagiński oraz oficjalne profile Telewizji Polsat i samego programu. Dla widzów to czytelny sygnał: niedzielny odcinek nie ograniczy się do punktów, emocji na parkiecie i rywalizacji par. Dojdzie jeszcze jeden, ważny wymiar: solidarność z tymi, którzy naprawdę potrzebują wsparcia.

Wcześniej, w niedzielnym paśmie "Halo tu Polsat", Jasper zgolił włosy Macieja Kurzajewskiego. Ten gest stał się jednym z elementów streamu rozpoczętego 17 kwietnia i szybko poniósł się szeroko jako symbol wsparcia.

