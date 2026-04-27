Od 17 do 26 kwietnia 2026 internet żył jednym maratonem: Piotr „Łatwogang” Garkowski prowadził 9-dniową transmisję na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Cel był jasny: realna pomoc dzieciom chorującym na nowotwory. Udało się zebrać mnóstwo pieniędzy, a Polacy są pod ogromnym wrażeniem akcji zoragnizowanej przez Łatwoganga. Pod jego blokiem w niedzielny wieczór zgromadziło się wiele osób. Tak mu podziękowali.

Niesamowita akcja Łatwoganga i ogromne pieniądze dla chorych dzieci

To nie był tylko długi stream, ale akcja rozpisana na emocje, tempo i progi wpłat, które uruchamiały kolejne wyzwania. Do wspólnej puli dokładały się zarówno wpłaty widzów, jak i duże przelewy od firm. Gdy stream dobiegł końca 26 kwietnia, licznik zatrzymał się na 251 885 518 zł. Zbiórka jednak wciąż trwa i na chwilę obecną wynik wynosi: 257 549 860 zł.

Akcję wspierało mnóstwo gwiazd, a w mieszkaniu Łatwoganga pojawili się m.in. Doda, Małgorzata Kożuchowska, Tomasz Karolak, Julia Wieniawa, Tede czy Cezary Pazura. Wszyscy apelowali o pomoc w zbieraniu pieniędzy na rzecz chorych dzieci.

Wśród najmocniejszych obrazów z akcji na długo zostanie golenie głów na żywo. Ten gest solidarności z dziećmi w trakcie leczenia powtarzał się wielokrotnie i stał się symbolem całego maratonu. Podczas streamu Łatwoganga Maffashion ogoliła głowę, a Wieniawa całowała się ze ze Zdrójkowskim.

Tłum pod blokiem Łatwoganga. Tak dziękowali Łatwogangowi i Bedoesowi

Po tym, jak w niedzielny wieczór zakończył się stream w sieci Łatwogang i Bedoes wyszli na balkon. Wtedy też pod blokiem influencera rozgległy się głośne krzyki. Tłum dziękował twórcom akcji. Rozgległo się "Dziękujemy" i zaśpiewano dla Łatwoganga i Bedoesa "Sto lat". Nagranie trafiło już do sieci. Internauci nie ukrywają wzruszenia.

I tak tworzy się historia

Piękna historia dzieje się na naszych oczach czytamy w komentarzach.

Bedoes spełnił swoją obietnicę. Pokazał tatuaż na twarzy

Jeszcze przed zakończeniem relacji na żywo Bedoes zapowiedział, że jeżeli uda się zebrać 250 mln złotych zrobi sobie tatuaż na twarzy. Raper dotrzymał słowa i dziś podczas relacji na Instastories pokazał kadr ze studia tatuażu. Na jego twarzy pojawiło się wymowne "JR".

Zabrałeś mi Tatę, Dziadka i chciałeś zabrać Mamę. Za każdym razem czułem bezsilność i smutek, ale dzisiaj czuję coś zupełnie innego. Nie masz żadnych szans. JR napisał Bedoes.

Zobaczcie tatuaż zrobiony przez Bedoesa i nagranie spod bloku Łatwoganga.

