Na początku poniedziałkowego odcinka telewidzowie zobaczyli wspomnienie Henryka, który po odpadnięciu zostawił na "Farmie" Wojtka - swojego jedynego sojusznika i też przyjaciela z życia prywatnego. Jaki los teraz go czeka?

Ostre słowa na Radzie Farmy. Karolina nie gryzła się w język

Na "Farmę" przyszły prowadzące w celu zwołania Rady Farmy.

Za wami 10 tygodni na famie. Finał jest już coraz bliżej, a wasza wygrana rośnie. W tym momencie w puli jest już 160 tysięcy złotych przekazały.

Standardowo rozpoczęło się od oceny Farmerki Tygodnia, którą tym razem była Paulina. Sama oceniła się na 4 w skali od 1 do 6, choć dużo ostrzejsza w ocenie byłą Karolina, przyznając Farmerce Tygodnia 3, dodając też bezpośrednio komentarz do swojej noty.

Dla mnie dobry farmer to pracuje z innymi. (...) Taki, który pokazuje palcem, to nie jest dobry farmer. (...) My nie potrzebujemy tutaj managera, pomyliłaś programy powiedziała o farmerowaniu Pauliny Karolina.

List Henryka zmienia układ sił na "Farmie"

Tuż po ocenach, przyszedł czas na odczytanie listu od Henryka, który w ostatnim odcinku odpadł z programu. Były uczestnik zwrócił się do uczestników i zapewnił, że nie ma do nich żalu.

Cześć, dzieciaczki. Nie mam do nikogo urazy. To tylko gra, kochani jesteście. Dzięki za spędzony wpsólny czas, fajnie było was wszystkich poznać. Spotkamy się w Działdowie. Zapraszam. Farmerm Tygodnia zostaje oczywiście Wojtek napisał w liście Henryk.

Wojtek otrzymał nie tylko funkcję Farmera Tygodnia, ale też immunitet. Jeżeli go nie straci, będzie mieć gwarantowane miejsce w finale. Co więcej, musiał też wybrać nowego świniopasa i wskazać pierwszą osobę do pojedynku.

Na "Farmie" już nikt sobie nie ufa

Po wieściach od Henryka wszyscy farmerzy zaczęli kombinować, jak zapewnić sobie bezpieczeństwo w programie. Wojtek początkowo nie wiedział, komu ufać, bo nie był świadomy, jak rozłożyły się głosy na Henryka. Szybko jednak Agnieszka sama przyznała się do swojego głosu na Henia, Paulina wyznała Wojtkowi, że wszyscy głosowali na jego sojusznika, z kolei Dominika wyjawiła mu na osobności, że to Karolina stała ze całym planem wyrzucenia Henryka z "Farmy". A Karolina? Podjudzała Wojtka do nominowania Aksela, ponieważ teraz to właśnie jego chciałaby wyeliminować.

Zależy mi, żeby Aksel odpadł, bo jest mocnym graczem. (...) Trzeba grać ostro, nie ma wyjścia wyznała Karolina.

Paulina z Olą i Dominiką z kolei chciały pozbyć się z programu Karoliny lub jej męża Rafała. Agnieszka, jako jeden z najbardziej wytrwanych graczy, oficjalnie pozostaje w sojuszu z Karoliną, lecz powoli przestaje jej ufać i rozważa sprzymierzenie się z Wojtkiem, który może okazać się dla niej stabilniejsza podporą. Podobne obawy wobec Karoliny zaczyna mieć również Aksel, który wyczuwa, że może go spotkać ten sam los, co Henryka. Kiedy w najnowszym odcinku Aksel próbował ustalić wspólny plan z Pauliną, gorzko wyznał: "nie ma już sojuszy".

Ostatecznie spełnił się początek czarnego scenariusza. Wojtek nominował do pojedynku Aksela.

Karolina planuje wyeliminować Aksela z "Farmy"

Karolina przeszła do realizacji swojego planu, czyli wyeliminowana Aksela z gry. Powiedziała Dominice, że jeśli Aksel ją nominuje, to w ostateczności jej sojusz uratuje ją w głosowaniu. Rozmowa Karoliny z Dominiką wyszła na jaw, a Aksel w końcu zdaje sobie sprawę z planów uczestniczki.

W pewnym momencie dochodzi również do ostrej wymiany zdań między Karoliną a Akselem, który zasugerował jej swój pomysł na nominację:

Ty masz swój plan, my mamy swój plan i w tym momencie się rozstajemy.

Aksel nie wytrzymał i już zaczął myśleć o odwecie. Powiedział wprost, że "jeżeli Karolina nadal będzie tak skakać, to nominuje ją i przekona całą ekipę, by głosowali na Karolinę".

Na koniec odcinka Karolina zaskoczyła wszystkich, mówiąc, by Aksel jednak nominował jej męża Rafała do pojedynku... Takiego zamieszania na "Farmie" nie było już dawno! Jak myślicie, kto tym razem pożegna się z programem?

