Katarzyna Zillmann i Janja Lesar chętnie pozowały do zdjęć podczas uroczystego rozstania nagród Herosi 2026. Wioślarka zabrała swoją partnerkę na galę, podczas której przyznano nagrody sportowcom nie tylko za wyniki, ale przede wszystkim za ich postawę.

Zillmann i Lesar już nie ukrywają swojego związku

Relacja Katarzyny Zillmann i Janji Lesar rozpoczęła się kilka miesiecy temu, kiedy stworzyły duet w jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Wioślarka i jej taneczna partnerka zachwycały swoimi gorącymi i zmysłowymi występami, o których mówili wszyscy. Ich bliska relacja nie zakończyła się wraz z odpadnięciem z programu. Co więcej, nagle okazało się, że Katarzyna Zillman rozstała się ze swoją ówczesną partnerką, Julią Walczak.

Internauci zastanawiali się, co łączy Zillmann i Lesar, ale wioślarka i tancerka przez jakiś czas konsekwentnie milczały w tym temacie. Dopiero na początku br. Janja Lesar potwierdziła związek z Katarzyną Zillmann.

Myślę, że jesteśmy parą w jakimś sensie. Wiesz, kiedy z kimś przebywasz tyle czasu, to masz wspólne plany, robisz wspólne projekty i widzisz wspólną przyszłość. Dokładnie, to można nazwać związkiem tancerka wyznała wówczas dla viva.pl.

Zillmann i Lesar razem na gali

Dziś Katarzyna Zillmann i Janja Lesar już nie ukrywają swojej bliskiej relacji. Niedawno Katarzyna Zillmann i Janja Lesar pokazały romantyczne kadry w sieci, a teraz razem pojawiły się na oficjalnej uroczystości. Wioślarka i tancerka wybrały się na galę rozdania nagród Herosi 2026.

Zillmann i Lesar w eleganckich i odważnych stylizacjach chętnie pozowały do wspólnych zdjęć. Tylko spójrzcie na te kadry!

fot. Pawel Wodzynski/East News

