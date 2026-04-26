Stream Łatwoganga, czyli dziewięciodniowy maraton na żywo Piotra Garkowskiego, od 17 kwietnia przyciągał widzów jak magnes i zamienił internet w wielką scenę pomocy. Cel był konkretny: wsparcie dzieci chorujących na nowotwory i zbiórka dla Fundacji Cancer Fighters. W niedzielę 26 kwietnia licznik przebił rekordową sumę.

Akcja Łatwoganga rozpaliła sieć

Ten stream nie ruszył znikąd. Punktem wyjścia była piosenka Bedoesa 2115 i Mai Mecan, podopiecznej Cancer Fighters mierzącej się z kolejnym nawrotem białaczki. Wokół utworu zbudowano format, który działał bez przerwy: widzowie wpłacali, a kolejne progi uruchamiały następne wyzwania, na które czekało pół sieci. To właśnie na transmisji na żywo Doda pogodziła się z Magdą Gessler, a Tede pojednał się z Rychu Peją po 17 latach konfliktu.

Warto jednak pamiętać, komu w praktyce pomaga ta energia. Fundacja Cancer Fighters działa od 2015 roku i wspiera osoby zmagające się z nowotworami, finansując m.in. leczenie, rehabilitację i profilaktykę oraz doposażając szpitale. W tym przypadku skala wsparcia urosła do poziomu, który w polskim internecie pojawia się ekstremalnie rzadko.

Napęd był też wielotorowy: znaczenie miały nie tylko wpłaty od widzów, ale i duże przelewy od firm oraz dodatkowy mechanizm, w którym odtworzenia charytatywnego utworu również dokładały środki do puli. Ostatecznie zebrano 251 885 518 złotych.

Jak podkreślił na streamie Łatwogang, całość zbiórki będzie jeszcze dodatkowo przeliczona i podana do wiadomości.

Tak gwiazdy spierały akcję charytatywną Łatwoganga

W pewnym momencie to już nie była "zwykła wizyta" znanej osoby na streamie, tylko seria działań, które błyskawicznie stawały się viralami. Julia Wieniawa i Adam Zdrójkowski pocałowali się na wizji, Cezary Pazura wrócił do kultowego tańca kojarzonego z "13. posterunkiem", Małgorzata Kożuchowska odegrała kultową scenę z "M jak miłość", wskakując w puste kartony.

Skład gości robił wrażenie z minuty na minutę: obok influencerów przewijali się aktorzy, muzycy i sportowcy, m.in. Borys Szyc, Tomasz Karolak, Maciej Musiał, Mata, Sanah, Dorota Szelągowska, Adam Woronowicz, bracia Golec, a także Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny z żoną Mariną.

Golenie głów na żywo stało się symbolem solidarności chorymi dziećmi

Jeśli jeden obraz miałby zostać z tego maratonu na dłużej, to właśnie ten: golenie głów na żywo jako mocny, czytelny gest wsparcia. Na taki krok zdecydowały się m.in. Kasix, Julia "Maffashion" Kuczyńska, Edyta Pazura, Katarzyna Nosowska (goliła ją Agata Kulesza), Aleksandra Domańska, Blanka Lipińska i Grzegorz Hyży.

Wątek golenia głów pojawił się również w telewizji śniadaniowej. Jasper ogolił głowę Maciejowi Kurzajewskiemu podczas "Halo, tu Polsat", łącząc się ze streamem. Co więcej, na widowni najnowszego odcinka "Tańca z Gwiazdami" pojawili się podopieczni Fundacji Cancer Fighters.

Zobacz także: