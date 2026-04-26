Ten odcinek "Tańca z Gwiazdami" z pewnością zapisze się w pamięci widzów tanecznego hitu Polsatu. Pierwszy raz w historii show pary będą musiały zmierzyć się z tańcem improwizowanym. Za kulisami nie brakowało stresu, mieszanego z ekscytacją. Mamy zdjęcia.

To stało się za kulisami ćwierćfinału "Tańca z Gwiazdami"

Tuż przed ćwierćfinałem "Tańca z Gwiazdami" Jasper zaskoczył wszystkich kolejną metamorfozą i zgolił włosy w geście solidarności z podopiecznymi Fundacji Cancer Fighters. To właśnie golenie głów stało się symbolem akcji streamingowej Łatwoganga, który od 9. dni nieprzerwanie walczy o zbiórkę na rzecz dzieci chorych na nowotwory.

Tuż po pierwszym tańcu ćwierćfinału Sebastian Fabijański w "Tańcu z Gwiazdami" wsparł Łatwoganga przekazując na jego akcję charytatywną swój autorski obraz. W jego ślady poszedł także Gamou Fall, który na akcję charytatywną przekazał swoją kultową pelerynę z tanecznego hitu Polsatu.

W sieci zawrzało, a o poruszających gestach uczestników "Tańca z Gwiazdami" mówi już cała Polska. Co ciekawe, nie tylko na parkiecie, ale też za kulisami programu nie zabrakło wzruszeń.

Łzy wzruszenia i podopieczni Fundacji Cancer Fighters za kulisami ćwierćfinału "Tańca z Gwiazdami"

Jak wcześniej zapowiadała produkcja programu, "Taniec z Gwiazdami" połączył siły z Łatwogangiem. Polsat przekazał na charytatywną akcję YouTubera 300 tysięcy złotych. To jeszcze nie wszystko. Na widowni "Tańca z Gwiazdami" tuż obok najbliższych uczestników, nie zabrakło również znanych influencerów wspierających stream Łatwoganga.

By tego było mało, zgodnie z zapowiedziami, za kulisami oraz na trybunach pojawili się także mali podopieczni Fundacji Cancer Fighters, na rzecz których prowadzona jest zbiórka z udziałem gwiazd.

W ćwierćfinale "Tańca z Gwiazdami" swoją ukochaną, Magdalenę Boczarską, z dumą wspiera także Mateusz Banasiuk, który zaledwie ilka godzin temu pojawił się na streamie Łatwoganga walcząc o środki na rzecz chorych dzieci.

Podopieczni Fundacji Cancer Fighters w ćwierćfinale "Tańca z Gwiazdami", Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Mateusz Banasiuk w ćwierćfinale "Tańca z Gwiazdami", Fot. Piętka Mieszko/AKPA

Jasper i Sebastian Fabijański w ćwierćfinale "Tańca z Gwiazdami", Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Magdalena Boczarska w ćwierćfinale "Tańca z Gwiazdami", Fot. Wojciech Olkusnik/East News