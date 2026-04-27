Za nami ćwierćfinałowy odcinek "Tańca z Gwiazdami". Pozostało tylko dwa tygodnie do tego, by poznać zwycięzców 18. edycji. W 8. odcinku "Tańca z Gwiazdami" nie brakowało wzruszeń, a co działo się po odcinku? Oto, co uchwycili paparazzi.

Kulisy ćwierćfinału "Tańca z Gwiazdami"

Do półfinału "Tańca z Gwiazdami" dostało się aż pięć par. Są to:

Para nr 1: Sebastian Fabijański i Julia Suryś,

Para nr 2: Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz,

Para nr 9: Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska,

Para nr 10: Gamou Fall i Hanna Żudziewicz,

Para nr 12: Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke.

W ćwierćfinale z "Tańca z Gwiazdami" odpadli Kacper "Jasper Porębski i Daria Syta. Był to jednocześnie wyjątkowy odcinek z dwóch powodów. Pierwszym był fakt, że pary po raz pierwszy w historii musiały zmierzyć się z improwizacją, a drugim to, ze podczas odcinka na żywo wyświetlał się QR kod, który prowadził do zbiórki Łatwoganga dla podopiecznych Cancer Fighters. Dzieci z fundacji również były obecne podczas półfinałowego odcinka na żywo i mogły oglądać zmagania uczestników. A co działo się za kulisami? Mamy mnóstwo zdjęć paparazzi.

