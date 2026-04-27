Za nami ćwierćfinałowy odcinek "Tańca z Gwiazdami". Pozostało tylko dwa tygodnie do tego, by poznać zwycięzców 18. edycji. W 8. odcinku "Tańca z Gwiazdami" nie brakowało wzruszeń, a co działo się po odcinku? Oto, co uchwycili paparazzi.

Kulisy ćwierćfinału "Tańca z Gwiazdami"

Do półfinału "Tańca z Gwiazdami" dostało się aż pięć par. Są to:

  • Para nr 1: Sebastian Fabijański i Julia Suryś,
  • Para nr 2: Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz,
  • Para nr 9: Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska,
  • Para nr 10: Gamou Fall i Hanna Żudziewicz,
  • Para nr 12: Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke.

W ćwierćfinale z "Tańca z Gwiazdami" odpadli Kacper "Jasper Porębski i Daria Syta. Był to jednocześnie wyjątkowy odcinek z dwóch powodów. Pierwszym był fakt, że pary po raz pierwszy w historii musiały zmierzyć się z improwizacją, a drugim to, ze podczas odcinka na żywo wyświetlał się QR kod, który prowadził do zbiórki Łatwoganga dla podopiecznych Cancer Fighters. Dzieci z fundacji również były obecne podczas półfinałowego odcinka na żywo i mogły oglądać zmagania uczestników. A co działo się za kulisami? Mamy mnóstwo zdjęć paparazzi.

Daria Syta po 8. odcinku "Tańca z Gwiazdami"

Daria Syta chociaż odpadła z "Tańca z Gwiazdami", nie traciła uśmiechu. To był wyjątkowy odcinek, podcza którego na planie obecni byli także podopieczni z Fundacji Cancer Fighters, dla których wczoraj zakończył się największy na świecie stream zoragnizowany przez Łatwoganga. Dzieci spędzały czas z gwiazdami programu. Daria Syta przebrała się w promującą akcję koszulkę, na której zebrała podpisy od dzielnych małych wojowników.

Magdalena Tarnowska po 8. odcinku "Tańca z Gwiazdami"

Magdalena Tarnowska studio "Tańca z Gwiazdami" opuszczała obładowana kwiatami.

Gamou Fall po 8. odcinku "Tańca z Gwiazdami"

Gamou Fall, chociaż tym razem nie zdobył "czterech dziesiątek", również może świecić triumfy i przygotowywać się do półfinałowego odcinka show.

Magdalena Boczarska po 8. odcinku "Tańca z Gwiazdami"

Magdaleny Boczarskiej również nie opuszczał dobry humor. Nie tylko doskonale poradziła sobie na parkiecie, ale również kibicowali jej na miejscu Mateusz Banasiuk i ich synek Henryk.

Sebastian Fabijański i Julia Suryś po 8. odcinku "Tańca z Gwiazdami"

Sebastian Fabijański i Julia Suryś tuż po 8. odcinku "Tańca z Gwiazdami" byli rozchwytywani przez dziennikarzy. Nic dziwnego, w końcu zrobili na parkiecie furorę. Aktor wczuł się w wywiad i mocno gestykulował.

Magdalena Tarnowska po 8. odcinku "Tańca z Gwiazdami"

Uchwycono również zabieganą Magdalenę Tarnowską.

Piotr Kędzierski po 8. odcinku "Tańca z Gwiazdami"

A także zamyślonego Piotra Kędzierskiego. Już od dzisiaj startują ostre przygotowania do półfinału "Tańca z Gwiazdami".

Kacper "Jasper" Porębski po 8. odcinku "Tańca z Gwiazdami"

Kacper "Jasper" Porębski niestety musiał pożegnać się z programem tuż przed półfinałem "Tańca z Gwiazdami". Widzowie mogli dostrzeć również jego metamorfozę. Influencer zdecydował się ściąć swoje włosy, by solidaryzować się z dziećmi z Fundacji Cancer Fighters. Na metamorfozę zdecydował się goszcząć w sobotnim streamie Łatwoganga.

Tomasz Wygoda po 8. odcinku "Tańca z Gwiazdami"

Paparazzi przyłapali także Tomasza Wygodę.

Iwona Pavlović po 8. odcinku "Tańca z Gwiazdami"

Iwona Pavlović za kulisami "Tańca z Gwiazdami" została przypałana w towarzystwie swojego psa, którego niosła na rękach.

Agata Kulesza po 8. odcinku "Tańca z Gwiazdami"

Agata Kulesza była gościem specjalnym ćwierćfinałowego odcinka. Dołączyła do grona jurorów "Tańca z Gwiazdami" zastępując Ewę Kasprzyk. Widzowie przyjęli ją bardzo entuzjastycznie.

Filip Lato po 8. odcinku "Tańca z Gwiazdami"

W studiu gościł również Filip Lato.

Krzysztof Ibisz po 8. odcinku "Tańca z Gwiazdami"

A Krzysztofa Ibisza, jak zwykle nie opuszczał doskonały humor. Tak prezentował się tuż po wyjściu ze studia "Tańca z Gwiazdami".

Mateusz Banasiuk z synkiem Henrykiem czekali na Magdalenę Boczarską za kulisami.

Mateusz Banasiuk z synem Henrykiem po 8. odcinku "Tańca z Gwiazdami"

