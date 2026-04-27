Lilla z "Sanatorium miłości" zawiedziona: "Przychodzą do mnie, jak do kumpla"
To był trudny odcinek dla Lilli z "Sanatorium miłości". Przed kamerami przyznała wprost, że ma świadomość, że nie znajdzie w programie miłości. Ma żal do uczestników, że nie traktują jej, jak kobiety: "To jest przykre, po prostu przykre, jak przychodzą jak do kumpla. Jak każda kobieta potrzebowałabym, żeby ktoś mnie zauważył".
Kiedy Lilla zaprosiła Pawła na randkę w "Sanatorium miłości", nie dało się ukryć, że wahał się z odpowiedzią. Ostatecznie przyznał:
A niech się dzieje wola nieba
Chociaż spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, Lilla miała smutne wnioski. Fani ruszyli z komentarzami.
Smutne wyznanie Lilli z "Sanatorium miłości"
Łzy Emilii, ultimatum Ewy i oburzające zachowanie Henryka w "Sanatorium miłości" to był dopiero początek. Uwagę widzów skupiła także sytuacja Lilli w programie. Uczestniczka przyznała, że czuje się samotna i przykro jej, że żaden z panów nie patrzy w jej stronę w sposób romantyczny:
Każdy z nas ma coś. W tym przypadku mimo tego, że i tak byłam nastawiona, że ja i tak tutaj nikogo nie znajdę, bo jak w pierwszej chwili zobaczyłam naszych panów, to raczej widziałam po waszych minach, jestem dobrym psychologiem i obserwatorem, to wiem, że w żadnego typie nie byłam
Dodała również, że panowie traktują ją "kumpelsko", co jest dla niej przykre:
Panowie od samego początku uważali mnie za kumpla/przyjaciela , do którego można przyjść się zwierzyć, guziczka przyszyć, pomóc w wyjściu na randkę. To jest przykre, po prostu przykre, jak przychodzą jak do kumpla. Jak każda kobieta potrzebowałabym, żeby ktoś mnie zauważył.
Na koniec wyznała:
Jeżeli naprawdę znalazłby się taki facet, który zauważy we mnie kobietę, to ja jestem w stanie oddać całe serce.
Widzowie "Sanatorium miłości" o Lilli. Apelują o metamorfozę
Wyznanie Lilli w "Sanatorium miłości" poruszyło internautów. W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy. Niektórzy twierdzą, że telewizja powinna zafundować Lilli metamorfozę:
Jestem za tym, żeby tv korzystając z rzeszy stylistek, fryzjerek, trenerów etc. przeprowadziło dla tej pani metamorfozę...a zobaczycie, ilu chętnych się znajdzie! (...)
Zgadzam się owszem, tylko nie każda kobieta lubi makijaż, trzeba się czuć w tym.
Tylko ta pani musi tego chcieć, bo na siłę nic telewizja, stylistki i cała rzesza, nie zrobią.
Inni jednak uważają, że sugerowanie, że kobieta powinna przejść metamorfozę jest przesadą:
Piszecie, że pani Lila powinna bardziej o siebie zadbać w kontekście wyglądu. A czy ci panowie z programu są zadbani? To powinno działać w obie strony. Prawie wszyscy mają brzuszki, ale już kobieta nie może mieć więcej ciała? Podwójne standardy. No faktycznie takie z nich kąski, że kobieta powinna przejść metamorfozę
Pojawiło się również mnóstwo głosów o ogromnej sympatii do Lilii. Niektórzy wskazują ją jako najsympatyczniejszą uczestniczkę wszystkich sezonów:
Kocham tę kobietę. Jest cudowna, autentyczna, szczera i niesamowicie mądra. Chciałabym mieć taką przyjaciółkę. Zasługuje na miłość najbardziej ze wszystkich uczestników (pokuszę się o stwierdzenie, że chyba nawet wszystkich sezonów).
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.