Nowy zwiastun "Sanatorium miłości" przepełniony jest emocjami. Bożena niedowierza, że Emilka mogłaby dać kolejną szansę Henrykowi R., po tym jak ją potraktował:

Podobnego zdania była też teraz, która nie szczędziła jeszcze ostrzejszego komentarza, tylko tym razem w stronę Emilii.

Henryk zamienił Emilię na Ewę w "Sanatorium miłości"

Kiedy Henryk R. został kuracjuszem odcinka "Sanatorium miłości", mógł zaprosić na randkę wybraną panią. Wszyscy nie mieli wątpliwości, że będzie nią Emilia. A jednak zaskoczenie... Już samo długie zastanawianie się nad odpowiedzią wzbudziło niesmak wśród kuracjuszy, jednak kiedy Henryk R. wybrał Ewę, nikt nie mógł w to uwierzyć. Nie szczędzili mu ostrych słów i surowej oceny zachowania.

Emilia w rozmowie z Martą Manowską nie potrafiła ukryć łez. Otwierała się przed Henrykiem, a on okazał się motylem skaczącym z kwiatka na kwiatek. Na randce Ewa dosadnie powiedziała kuracjuszowi, co myśli o jego zachowaniu. Nie kontynuowała randki, twierdząc, że nie mogłaby zrobić tego Emilii, a dodatkowo sposób w jaki mężczyzna potraktował swoją partnerkę sprawił, że nie mogłaby o nim myśleć jako o potencjalnym partnerze. Henryk R. pożałował swojego zachowania. W rozmowie z Martą Manowską przyznał, że nie potrafi szczerze kochać, jednak Emilia mogłaby sprawić, że jego życie się odmieni. Jednak czy zdoła mu wybaczyć?

Emilia wybaczyła Henrykowi w "Sanatorium miłości"? Nowy zwiastun

Zachowanie Henryka w "Sanatorium miłości" zostało krytycznie odebrane przez wszystkich uczestników programu. Jednak w zwiastunie nowego odcinka wszystko wskazuje na to, że Emilia da mu kolejną szansę, co bardzo nie podoba się jej koleżankom. Bożena powiedziała wprost:

Wybaczyłaś mu

Emilia tylko pokręciła głową. W dalszej części widać, jak Emilia przyjmuje różę od Henryka oraz pocałunek w policzek.

Ja mu wyszłam na przeciw.

Wygląda jednak na to, że jej koleżanki z programu nie popierają tego, co właśnie zrobiła. Bożena dosadnym tonem stwierdziła:

Niejedna by mu manto spuściła za to, co zrobił.

Z kolei oburzona Teresa wyznała ostro:

Emilka mnie bardzo zawiodła. Bardzo. Nie myślałam, że kobieta może się tak nie szanować. Uważam, że została upokorzona i ja do takiego faceta bym się nie odezwała nigdy.

Jesteście ciekawi, co wydarzy się w nowym odcinku "Sanatorium miłości" i czy faktycznie Emilia i Henryk R. odbudują swoją relację?

