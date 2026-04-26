To już 8. odcinek "Tańca z Gwiazdami", w którym wyłonione zostaną pary, które zmierzą się ze sobą w półfinale 18. edycji. Trudno uwierzyć, że ten sezon powoli dobiega już końca. Dziś pary czeka kolejne wyzwanie, którego do tej pory jeszcze nie było!

Kto w ćwierćfinale "Tańca z Gwiazdami 18"?

W 7. odcinku "Tańca z Gwiazdami" uczestnicy tańczyli z nowymi partnerami. Ostatecznie okazało się, że nikt nie odpada z programu. W związku z tym w ćwierćfinale 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" zobaczymy następujący skład:

Para nr 1: Sebastian Fabijański i Julia Suryś,

Para nr 2: Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz,

Para nr 3" Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta,

Para nr 9: Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska,

Para nr 10: Gamou Fall i Hanna Żudziewicz,

Para nr 12: Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke.

W dodatku produkcja "Tańca z Gwiazdami" ogłosiła, że w 8. odcinku uczestnicy zmierzą się z improwizacją. To będzie dla nich nie lada wyzwanie, ponieważ nie będą mieli okazji przećwiczyć tego wcześniej: "Drugi styl poznają dopiero na parkiecie! W ciągu dosłownie chwili będą musieli wybrać sobie strój z wieszaka, przebrać się i zatańczyć improwizowany układ". Jesteście ciekawi, jak im wyjdzie? Całą relację z odcinka znajdziecie w tym artykule.

