Łukasz Litewka zginął w wypadku w Dąbrowie Górniczej. W jadącego na rowerze posła uderzył samochód Mitsubishi Colt. Pogrzeb Łukasza Litewki zaplanowany jest na środę, 29. kwietnia. Rodzina ma apel do żałobników.

Pogrzeb Łukasza Litewki. Apel rodziny

Pogrzeb Łukasza Litewki odbędzie się w środę 29. kwietnia w Sosnowcu i będzie miał charakter państwowy. Ostatnie pożegnanie odbędzie się w Kościele Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Joachima na ulicy Popiełuszki 46 o godzinie 13:30. Łukasz Litewka spocznie na cmentarzu przy ul. Zuzanny. Kilka dni przed pogrzebem rodzina przekazała apel skierowany do żałobników. W mediach społecznościowych zmarłego posła opublikowano:

Wiemy, że wielu z Was chciałoby pożegnać Łukasza w środę. Prosimy, aby zamiast kwiatów, wiązanek wykonać dowolny gest dobroci. On na pewno wolałby, abyście kontynuowali jego misję i po prostu nieśli dobro. Zróbcie zakupy potrzebującym, wpłaćcie na zbiórkę walczącym o życie, wspomóżcie najbliższe schronisko, organizację pomocową. Będziemy wdzięczni za uszanowanie tej woli.

Przyczyny śmierci Łukasza Litewki

Prokuratura ujawniła wyniki sekcji zwłok Łukasza Litewki. Z przekazanych przez biegłych informacji wynika: "Łukasz Litewka zmarł wskutek obrażeń w obrębie kończyn dolnych. Doszło do przecięcia kluczowych arterii i w konsekwencji do wykrwawienia".

Co z kierowcą z wypadku Łukasza Litewki?

W sobotę przed południem Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej zdecydował o zastosowaniu trzymiesięcznego aresztu wobec kierowcy podejrzanego o spowodowanie wypadku. W przypadku 40 tys. złotych poręczenia majątkowego, podejrzany będzie mógł opuścić areszt, ale zostanie objęty dozorem i zakazem opuszczania kraju. W najbliższych dniach prokuratura ma podjąć decyzję o areszcie warunkowym wobec 57-latka. Jak informowała prokuratura podczas piątkowej konferencji prasowej ws. podejrzanego: "Złożył dosyć obszerne doniesienia. Odniósł się do przebiegu tego zajścia. W ocenie prokuratora część z jego oświadczeń budzi wątpliwości, z tego też względu zasygnalizowano mi, iż referent postępowania dostrzega przesłanki, które przemawiają za koniecznością poddania sprawy pod rozstrzygnięcie sądu, warto powołać takie przesłanki jak grożąca mężczyźnie surowa kara, ale także ryzyko matactwa procesowego oraz o jego ucieczkę".

