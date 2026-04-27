Łatwogang i Bedoes wydali poruszające oświadczenie po zakończeniu 9-dniowej zbiórki, która przeszła wszelkie oczekiwania zarówno ich, jak i Fundacji Cancer Fighters a także wszystkich wpłacających. Podobnie, jak przez całe dziewięć dni, jak i teraz podkreślają:

Bedoes i Łatwogang wydali oświadczenie ws. zbiórki

Po zakończeniu streamu Łatwoganga na zbiórce udało się uzbierać 257 549 860, 32 zł (stan na 27 kwietnia 2026 roku, godz. 9:00). Fundacja Cancer Fighters wystartowała ze stroną dissnaraka.cancerfighters.pl, gdzie będzie na bieżąco informować, kiedy i na co zostaną wykorzystane środki ze zbiórki.

Dzień po zakończeniu dziewięciodniowej akcji, która odbiła się szerokim echem nie tylko w całej Polsce, ale również i na świecie, Bedoes i Łatwogang zabrali głos. Podkreślili, że nie chcą gratulacji oraz odznaczeń za zasługi, ponieważ nie czują się ich odbiorcami. Podkreślają, że sukces akcji należy do wszystkich tych, którzy się w to zaangażowali:

Piszemy do Was kochani, ponieważ jest kilka ważnych spraw, do których chcielibyśmy się odnieść. W pierwszej kolejności - dziękujemy za wszystko, co zrobiliście. Nie przyjmujemy podziękowań. To jest wspólne dzieło nas wszystkich i to my gratulujemy Wam tego, co zrobiliście dla dzieciaków i jak poruszyliście cały kraj.

Podczas wczorajszego streama, gdy WK Dzik wpłacili pięć milionów złotych dla dzieci, obiecali, że wystąpią w ich reklamie za darmo. Dodatkowo obiecali to również firmie, która przebije ich wpłatę i znajdzie się na pierwszym miejscu w zestawieniu top donejtorów. Do deklaracji Łatwoganga i Bedoesa dołączyli także m. in. Fox Gotuje, Grzegorz Hyży, Roksana Węgiel, Jan Błachowicz, Maryla Rodowicz, Jakub Patecki, Ignacy Liss, Mieczysław Hryniewicz, Natan Czyżewski, Mini Majk, Brokles, Eryk Moczko, Edyta Górniak, Karolina Mrozicka, Oj Wojtek, Wermulka, Wujek Łuki, Besties, Liber, Julia Żugaj, Jessika Mercedes, Friz i Wersow a to tylko część listy gwiazd, które się na to zdeklarowały.

Współprace, które przyjęliśmy przed streamem przekładamy na jak najdalsze możliwe okresy, tym samym zaznaczając, że nie przyjmujemy żadnych nowych, które wpływają ze względu na wzrost naszej popularności, oprócz firm, które wczoraj wpłaciły sumy gwarantujące im darmowy nasz udział w ich reklamach. Nie wykorzystamy w żaden sposób tego dla siebie - nigdy pokreślili Bedoes i Łatwogang.

Bedoes i Łatwogang: "Nie przejmujemy żadnych orderów za zasługi"

Bedoes i Łatwogang podkreślili jednocześnie, że nie będą udzielać wywiadów dotyczących tego, co wydarzyło się wokół zbiórki. Oświadczyli, że ich aktywność, która miała miejsce przez ostatnie dziewięć dni będzie ich jedyną medialną aktywnością.

Jeżeli chodzi o wywiady, telewizje, media - nasz komentarz jest absolutnie zbędny. Przez te 9 dni powiedzieliśmy wystarczająco. Media, którym zależy, prosimy o nagłaśnianie zbiórki i świadomości o tym, że RAK TO NIE WYROK. Bo tylko na tym nam zależy.

Apelują, by ordery i inne nagrody kierować w ręce tych, którzy walczą o życie ludzkie na co dzień:

Nie przyjmujemy również żadnych orderów za zasługi, zamiast tego prosimy o przyznawanie ich pielęgniarzom, pielęgniarkom, lekarzom i lekarkom, którzy muszą walczyć codziennie i apelujemy o uczynienie 26. kwietnia dniem walki z rakiem.

Bedoes i Łatwogang o pieniądzach ze zbiórki

Bedoes i Łatwogang zapowiedzieli, że niedługo wrócą do swojej regularnej aktywności zawodowej, jednak na początku skupiają się na pracy z fundacją związaną z planami rozdysponowania pieniędzy potrzebującym:

Na koniec - mamy swoje działania, takie jak koncerty i aktywność w internecie, do których będziemy musieli wrócić, ale najpierw siadamy razem z fundacją, żeby dopilnować tego, żeby każda złotówka została rozdysponowana zgodnie z przeznaczeniem i tworzenie płyty z podopiecznymi fundacji, z której cały zysk pójdzie na zbiórkę.

Na koniec dodali:

Nie obraźcie się za brak naszej obecności w mediach, tu po prostu nie chodzi o nas - chodzi o dzieci i wszystkich, którzy nie mają wyboru i muszą walczyć z tym ku**stwem i to im dawajmy siłę codziennie, im dajmy głos, ich zaproście do programu. Zmieńmy sposób myślenia o raku na zawsze. To nie wyrok - wygramy z nim i zwalczymy go. Zawsze z podniesioną głową. Możemy zmienić świat i to zrobimy. Każdy z nas to Cancer Fighter. Wysyłamy mnóstwo siły - Borys i Piotrek.

