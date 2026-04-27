Trwa postępowanie po tragicznym wypadku Łukasza Litewki z 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Według dotychczasowych ustaleń 57-letni kierowca Mitsubishi Colt zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się z nadjeżdżającym z naprzeciwka posłem jadącym na rowerze. Litewka zmarł mimo reanimacji. Stanowczy głos w sprawie zabrała prokuratura.

Prokuratura zabrała głos ws. śledztwa po śmierci Łukasz Litewki

Mężczyzna kierujący pojazdem w trakcie śmiertelnego wypadku Łukasza Litewki został zatrzymany i jest podejrzewany o spowodowanie wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym. Przyznał się do zarzucanego czynu, a swoje zachowanie tłumaczył m.in. utratą przytomności, rozkojarzeniem lub niepamięcią. Prokuratura podkreśla, że część wyjaśnień budzi jego wątpliwości.

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej zdecydował o trzymiesięcznym areszcie wobec podejrzanego, ale jednocześnie wskazał możliwość jego opuszczenia po wpłaceniu poręczenia majątkowego w wysokości 40 tys. zł w terminie 14 dni. W razie wpłaty przewidziano dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju.

Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Górniczej chce zaskarżyć jednak tę część postanowienia. Domaga się bezwzględnego aresztu, wskazując, że to jedyna gwarancja prawidłowego przebiegu postępowania, m.in. wobec ryzyka matactwa i obawy ucieczki.

Zaskarżymy to postanowienie w części, w której sąd nałożył warunek umożliwiający zwolnienie podejrzanego w przypadku wpłaty poręczenia. Będziemy dokładać wszelkich starań, by zażalenie jeszcze dzisiaj wpłynęło do sądu - przekazał PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu prok. Bartosz Kilian.

Rodzina przekazała to tuż przed pogrzebem Łukasza Litewki

W mediach okazały się informacje o pogrzebie Łukasza Litewki. Co więcej, ze szczególnym apelem do chcących upamiętnić Litewkę zwrócili się najbliżsi zmarłego.

Wiemy, że wielu z Was chciałoby pożegnać Łukasza w środę. Prosimy, aby zamiast kwiatów, wiązanek wykonać dowolny gest dobroci. On na pewno wolałby, abyście kontynuowali jego misję i po prostu nieśli dobro. Zróbcie zakupy potrzebującym, wpłaćcie na zbiórkę walczącym o życie, wspomóżcie najbliższe schronisko, organizację pomocową. Będziemy wdzięczni za uszanowanie tej woli opublikowano w mediach społecznościowych zmarłego.

