Ćwierćfinał, ósmy odcinek "Tańca z gwiazdami", przyniósł jeden z tych momentów, po których w studiu na chwilę zapada cisza. Z rywalizacją pożegnali się Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta. Po werdykcie emocje wzięły górę i były łzy, długie podziękowania i mocne, osobiste słowa o "Kryształowej Kuli". Z kolei widzowie nie mogą uwierzyć, że Jasper Porębski i Paulina Gałązka byli wśród zagrożonych par, a z kolei Piotr Kędzierski od razu przeszedł do półfinału. "No cyrk" - pada wprost w komentarzach w sieci.

Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta odpadli z "Tańca z Gwiazdami"

W ćwierćfinale na parkiecie "Tańca z gwiazdami" pojawiło się sześć par: Gamou Fall i Hanna Żudziewicz, Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke, Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta, Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz, Sebastian Fabijański i Julia Suryś oraz Piotr Kędzierski i Magda Tarnowska. Stawka była jasna, a każdy krok prowadził już wprost do półfinału.

Tego wieczoru uczestnicy zaprezentowali nie jeden, a dwa tańce, a dodatkowo zmierzyli się z "pełną improwizacją". Ostatecznie, gdy ogłoszono decyzję, stało się jasne, że Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta nie zatańczą w kolejnym odcinku. Para nie próbowała grać twardych, a emocje były widoczne od razu i popłynęły łzy.

Szczególnie mocno wybrzmiał wątek drogi, jaką Porębski przeszedł w trakcie trzech miesięcy udziału w programie. Syta zwróciła uwagę na jego początkową niepewność i na to, jak zmienił się w czasie treningów oraz występów. Na koniec padły słowa, które w takich chwilach zostają w pamięci najdłużej - dla niego ta przygoda ma wartość "Kryształowej Kuli", nawet jeśli nie trafi do rąk.

Burza po odpadnięciu Jaspera i Darii z "Tańca z Gwiazdami"

Internauci są poruszeni, że to Jasper odpadł w ćwierćfinale "Tańca z Gwiazdami", a Piotr Kędzierski tańczy nadal i jest już w półfinale z ogromnymi szansami na głosy widzów, którzy wspierają Magdalenę Tarnowską. Niektórzy sugerują wprost, że fani tancerki głosują na nią, a nie na Piotra Kędzierskiego...

Kolejna para, która nie zasłużyła, żeby odpaść. Kędzierski tylko dostaje się dalej przez Magdalenę, bo tańczyła z Bagim. Kpina i najgorsze jest to, że za tydzień przez głosy widzów bezpośrednio Piotrek może dostać się do finału, bo wiedzą, że jak będzie w dogrywce, to odpadnie

Paulina Gałązka zagrożona a Kędzierski w półfinałe...No cyrk...Magda nie powinna już brać udziału w programie, bo sama została gwiazdą, na którą ludzie głosują...

Nie zasłużyliście żeby odpaść. PARA nr 3 18 edycji TGZ na zawsze w naszych sercach

Widzowie "Tańca z Gwiazdami" apelują wręcz, aby wprowadzono dogrywkę, bo inaczej Piotr Kędzierski może wygrać 18. edycję.

Apel do jury o wprowadzenie dogrywki za tydzień ,bo Piotr wygra tzg

Szkoda. Kędzierski powinien odpaść już w 2 odcinku

Zobacz także:

