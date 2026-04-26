Już dziś poznamy półfinałowy skład "Tańca z Gwiazdami". W 8. odcinku pary zatańczą nie tylko wybrane choreografie, ale też zmierzą się w instant dance challenge, stawiając na improwizację. W ćwierćfinale głośno wybrzmiewa też akcja charytatywna Łatwoganga, zbierającego pieniądze na rzecz Fundacji Cancer Fighters, której podopieczni zasiedli na trybunach w ćwierćfinale "Tańca z Gwiazdami".

Charleston Sebastiana Fabijańskiego i Julii Suryś rozpalił widownię

Od kilku tygodni Sebastian Fabijański uznawany jest przez widzów "Tańca z Gwiazdami" faworytem do Kryształowej Kuli programu. I choć Sebastian Fabijański ma za sobą chwile grozy, nie zamierza rezygnować z walki i wygraną.

Dla mnie Sebastian jest w stu procentach artystą - przyznała Julia Suryś przed kamerami ''Tańca z Gwiazdami''

Pomimo wcześniejszej kontuzji, artysta zatańczył wymagającego charlestona, wprawiając jurorów "Tańca z Gwiazdami" w osłupienie.

Odczuwasz większą wdzięczność, że ten talent uratował cię z różnych sytuacji i że zaczynasz z niego naprawdę korzystać - oceniła Agata Kulesza.

Ja dzięki tobie zobaczyłam muzykę, a to jest ważne, bo w tańcu najważniejszy jest rytm (...) ja nie wiem skąd ty wziąłeś radość, lekkość, twoje stopy robią wszystko, co miały robić - dodała Iwona Pavlović.

Także Rafał Maserak odniósł się do aktorskiego talentu Fabijańskiego i jego umiętności tanecznych.

Umiejętnie wyszedłeś z upadku - przyznał.

Ostatecznie jurorzy przyznali parze komplet 40 punktów.

Sebastian Fabijański wspiera Łatwoganga

Wcześniej w "Halo tu Polsat" Jasper zgolił włosy, po czym ogolił Macieja Kurzajewskiego, w geście solidarności z charytatywną akcją Łatwoganga. Teraz także przy łączył się do niej Sebastian Fabijański.

Artysta postanowił w ćwierćfinale "Tańca z Gwiazdami" przekazać swój autorski obraz na aukcję charytatywną na rzecz Fundacji Cancer Fighters i streamingu prowadzonego przez Łatwoganga.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia