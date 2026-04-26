Już początek ćwierćfinału "Tańca z Gwiazdami" sprawił, że widzowie i zgromadzona widownia mogła być pewna jednego, to będzie odcinek, jakiego dotąd w historii tanecznego hitu Polsatu z udziałem celebrytów jeszcze nie było. Uczestnicy nie tylko zatańczyli dwie choreografie, ale w tym jedną improwizację. By tego było mało, zamiast Ewy Kasprzyk na jurorskim fotelu zasiadła Agata Kulesza. Internauci już ją ocenili.

Agata Kulesza zachwyciła widzów "Tańca z Gwiazdami" w roli jurorki

Jak zapowiadała wcześniej produkcja programu, w ćwierćfinale "Tańca z Gwiazdami" uwielbianą przez fanów formatu Ewę Kasprzyk zastąpiła jej koleżanka z branży, Agata Kulesza. Aktorka wcześniej była już w programie, ale w zupełnie innej roli. Niemal 20 lat temu Agata Kulesza zwyciężyła "Taniec z Gwiazdami" u boku Stefano Terrazzino.

Już pierwsze minuty show sprawiły, że w sieci zawrzało. Sebastian Fabijański wsparł na parkiecie "TzG" akcję Łatwoganga, YouTubera, który przez ostatnie 9 dni nieprzerwanie prowadził stream, na którym zbierał pieniądze na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Aktor przekazał na aukcję swój autorski obraz. W jego ślady poszedł także Gamou Fall, który przekazał na cele charytatywne swoją kultową pelerynę z "Tańca z Gwiazdami" czy Magdalena Boczarska, która wraz z Jackiem Jeschke zapowiedziała charytatywny taneczny występ.

Tuż obok morza łez wzruszenia, nie zabrakło też zachwytów nad dopracowanymi choreografiami uczestników, jak również nad ich tanecznycznymi improwizacjami. W sieci głośno komentowano też Agatę Kuleszę w roli jurorki.

Już po pierwszych dwóch tańcach i wypowiedziach p. Agaty można stwierdzić, że bardzo nadaje się do tej roli! Niech już zostanie w tym jury.

BARDZO ŁADNIE PROSZĘ, aby Pani Agata została na stałe. Cudowna, kompetentna i mądra kobieta. - piszą widzowie.

Spontaniczny taniec Agaty Kuleszy i Rafała Maseraka w ćwierćfinale "Tańca z Gwiazdami"

Tuż po tanecznych improwizacjach uczestników, nagle na parkiet "Tańca z Gwiazdami" wkroczyli Agata Kulesza i Rafał Maserak. Para wirowała w improwizacyjnej choreografii, a widownia zaparła dech.

Wielkie emocje i piękne gesty w ćwierćfinale "Tańca z Gwiazdami"

To był odcinek wyjątkowy pod każdym względem. Taniec Agaty Kuleszy i Rafała Maseraka, improwizowane popisy taneczne uczestników ale też wielkie gesty. Polsat przekazał bowiem 300 tys. złotych na akcję charytatywną Łatwoganga na rzecz dzieci chorych na nowotwory. Co więcej, "Taniec z Gwiazdami" połączył siły z Łatwogangiem promując jego zbiórkę, ale też zapraszając na widownię podopiecznych Fundacji Cancer Fighters.

Nie zabrakło łez wzruszenia, ale też tych rozczarowania. Z "Tańca z Gwiazdami" odpadli Jasper i Daria Syta.

Agata Kulesza zatańczyła z Rafałem Maserakiem w ćwierćfinale "Tańca z Gwiazdami". Widownia w szoku, Fot. VIPHOTO/EAST NEWS

Agata Kulesza zatańczyła z Rafałem Maserakiem w ćwierćfinale "Tańca z Gwiazdami", Fot. VIPHOTO/EAST NEWS