Dorota Szelągowska pojawiła się podczas charytatywnej transmisji prowadzonej przez Łatwoganga na rzecz Fundacji Cancer Fighters i rzuciła pomysł, który natychmiast rozpalił internet: chciała przeprowadzić metamorfozę jego mieszkania jako gest uznania za zaangażowanie w zbiórkę dla dzieci walczących z chorobami nowotworowymi. Influencer nie przyjął propozycji prywatnego remontu, deklarując, że sprawy lokalowe ogarnie sam, a taki "pakiet" najlepiej oddać na licytację i tak się stało. Ostatecznie zamiast dyskusji o pomaganiu, w sieci na pierwszy plan wyskoczyły emocje i fala krytyki pod adresem Doroty Szelągowskiej. Odpowiedziała!

Łatwogang podczas swojej 9 dniowej zbiórki w sieci zebrał ponad 250 milionów na rzecz dzieci chorych na raka. Do tej wyjątkowej akcji dołączyło mnóstwo gwiazd, a kwota zebrana na rzecz Fundacji Cancer Fighters robi ogromne wrażenie. W takich okolicznościach propozycja Doroty Szelągowskiej brzmiała jak świetny pomysł. W końcu znana projektantka wnętrz oferuje kompleksową metamorfozę mieszkania influencera.

Tyle że zamiast przyjęcia oferty padła inna propozycja, aby zamiast prywatnych prac w mieszkaniu Łatwoganga, kompleksowa metamorfoza została przekazana na licytację, a dochód ma zasilić zbiórkę prowadzoną dla Fundacji Cancer Fighters. Wydawałoby się, że to idealny scenariusz, a jednak internet lubi skręcać w swoją stronę. Wśród komentarzy zaczęła dominować krytyka skierowana w stronę Szelągowskiej i to nie za sam pomysł, tylko za użyte przez nią sformułowanie dotyczące Łatwoganga, a dokładniej słowa:

Bo jesteś po prostu niewiarygodny

Były one użyte w kontekście: nadzwyczajny, niesamowity, ale wygląda na to, że nie wszyscy tak to zrozumieli... i w sieci nie brakowało sugestii, że Szelągowska podważa wiarygodność Łatwoganga, co nie miało miejsca.

Dorota Szelągowska nie ukrywa, że jest zaskoczona tym, że niektórzy doszukują się drugiego dna tam, gdzie go nie ma.

Słuchajcie, to jest niewiarygodne. No więc mierzę się teraz z hejtem, że zaproponowałam remont, bo użyłam tam słowa, że Piotrek jest niewiarygodny. Chciałam tylko powiedzieć, że w języku polskim słowo 'niewiarygodny' nie oznacza tylko 'nie wartego wiary', tylko również oznacza, że coś jest wspaniałe, fantastyczne. - powiedziała Dorota Szelągowska na Instastory

Projektantka podkreśla, że z jednej strony ludzie potrafią się jednoczyć i pomagać, a z drugiej szukają okazji, aby kogoś pogrążyć i wbić szpilę.

Warto się uczyć języka polskiego. Błagam was, dlaczego szukacie wszędzie syfu? To jest coś niesamowitego, że ludzie potrafią tacy być, ale tutaj akurat w pejoratywny sposób - dodała

Dorota Szelągowska zabrała głos po propozycji dla Łatwoganga fot. Instagram dotindotin

