Prezydent Karol Nawrocki nadał 36-letniemu posłowi Lewicy, Łukaszowi Litewce, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Postanowienie ma datę 27 kwietnia 2026 r., a informację o decyzji przekazał w mediach społecznościowych rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. To gest po tragedii z 23 kwietnia, kiedy parlamentarzysta zginął w wypadku drogowym na Śląsku podczas jazdy na rowerze. Z prośbą o to odznaczenie apelowali też internauci.

Prezydent odznaczył pośmiertnie Łukasza Litewkę

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski to jedno z najwyżej cenionych państwowych wyróżnień. Jest przyznawany za wybitne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu, a w przypadku Łukasza Litewki ten kontekst wybrzmiewa szczególnie mocno.

Łukasz Litewka był znany nie tylko z sejmowych wystąpień, ale też z działań społecznych, które konsekwentnie prowadził wokół swojej fundacji #TeamLitewka. Wsparcie leczenia dzieci, pomoc w ratowaniu zwierząt, nagłaśnianie lokalnych dramatów, zbiórki na sprzęt rehabilitacyjny czy pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach to obszary, z którymi był kojarzony przez mieszkańców regionu i osoby śledzące jego aktywność.

W dniu śmierci posła prezydent odniósł się publicznie do tej tragedii, podkreślając jego zaangażowanie w sprawy lokalnej społeczności i działalność społeczną oraz przekazując kondolencje rodzinie i bliskim. Teraz zdecydowała się przyznać tragicznie zmarłemu posłowi odznaczenie.

Postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2026 r. Prezydent RP Karol Nawrocki odznaczył pośmiertnie tragicznie zmarłego posła na Sejm Łukasza Karola Litewkę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Tragiczny wypadek, w którym zginął Łukasz Litewka

Do wypadku, w którym zginął Łukasz Litewka doszło w czwartek 23 kwietnia. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że 57-letni kierowca Mitsubishi Colt zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się z posłem, który jechał z naprzeciwka na rowerze. Mimo reanimacji Łukasz Litewka zmarł. 57-letni kierowca został zatrzymany i usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Za ten czyn grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej zdecydował o trzymiesięcznym areszcie.

Wiadomość o śmierci parlamentarzysty poruszyła nie tylko jego wyborców. Wśród osób, które publicznie żegnały Litewkę, pojawili się politycy, aktorzy, influencerzy czy muzycy. Ta śmierć wstrząsnęła całą Polską.

