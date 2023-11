Viki Gabor szturmem podbiła polską scenę, wygrywając konkurs Eurowizji Junior z piosenką "Superhero". Ten hit opowiada o szacunku do środowiska oraz nakłania do walki o dobro planety. Viki nie tylko nagrała singiel w słusznej sprawie, ale również postanowiła słowa zamienić w czyny. W grudniu do sprzedaży trafił jej singiel, który zapewnił jej zwycięstwo w Gliwicach. Nastolatka oficjalnie oświadczyła, że cały zysk z jego sprzedaży trafi na walkę z zanieczyszczeniami środowiska.

W rozmowie z Party.pl powiedziała:

Cały dochód z tych płyt jest na ochronę środowiska. Taki miły geścik ode mnie, bo jak wcześniej tylko mówiłam, że chce pomóc planecie, to nie było wystarczające dla mnie. Myślę, że właśnie te pieniądze dużo zdziałają i realnie pomogą.

Warto przypomnieć, że Wiktoria ma dopiero 12 lat. To ważne, że chwila sławy nie przewróciła w głowie nastolatce, dopiero wchodzącej do show biznesu. Jak poczynania Wiktorii ocenia Kayah? Legenda polskiej sceny zdradza, czego można się nauczyć od nastolatki! To robi wrażenie.

Zwyciężczyni Eurowizji może liczyć na duże wsparcie legendy polskiej sceny. Artystki w zeszłym tygodniu wypuściły wspólną piosenkę pt. "Ramię w ramię", opowiadającą o sile kobiet.

