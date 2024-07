Ewa Wachowicz świętuje swoje 45. urodziny (możecie w to uwierzyć? Bo my nie bardzo...). Wszyscy składają jej życzenia, ale gwiazda postanowiła też sama w nietypowy sposób uczcić swoje święto. Sprawiła sobie z okazji urodzin dwa nietypowe prezenty.

Reklama

Nowa książka Ewy Wachowicz

Jednym z nich jest nowa, piąta książka pt. "Ciasta". Gospodyni programów kulinarnych i jurorka "Top Chef" umieściła w niej przepisy na najsmaczniejsze desery. Kto jak kto, ale Ewa Wachowicz wie, jak przyrządzić pyszne słodkości.To już jej druga książka na ten temat. Pierwsza - "Słodki świat Ewy Wachowicz" - sprzedała się w rekordowej liczbie - 60 tysięcy egzemplarzy. Czy nowa książka powtórzy ten sukces? To byłby trzeci prezent dla Ewy:)

Ewa Wachowicz zdobyła wulkan

Z okazji 45. urodzin Ewa Wachowicz postanowiła zrobić coś szalonego. Jak wiadomo w wolnym czasie gwiazda uwielbia zdobywać górskie szczyty. Zdecydowała, że spróbuje zdobyć Koronę Wulkanów Ziemi, do której należy 7 szczytów. Wachowicz niedawno zdobyła piąty z nich - Mt Giluwe w Papui Nowej Gwinei. To trudno dostępny, położony z dala od ludzkich domów, wygasły wulkan. Według przewodników to pierwsza polska ekipa, która zdobyła tę górę! Zobaczcie piękne zdjęcia z tej wyprawy.

My życzymy Ewie Wachowicz kolejnych fascynujących wypraw, książkowych hitów i oczywiście tego, by zawsze wyglądała tak świetnie.

Zobacz także

Zobacz jak zmieniała się Ewa Wachowicz: Ewa Wachowicz skończyła 45. lat! Jak wyglądała kilka lat temu?

Tort urodzinowy Ewy Wachowicz

Okładka nowej książki Ewy Wachowicz - "Ciasta"

Ewa Wachowicz z misiem koala

Ewa Wachowicz podczas wyprawy

Reklama

Ewa Wachowicz na szczycie