W sobotę 14 listopada Edyta Górniak będzie obchodziła swoje 43. urodziny! Ze względu na pracę nie będzie miała zbyt wiele czasu na świętowanie. Ale w dniu urodzin będzie towarzyszył jej Allan.

Urodziny Edyty Górniak. Znamy szczegóły

W sobotę kolejny odcinek "The Voice of Poland" i Edyta od rana będzie na planie show, gdzie czekają ją próby z uczestnikami. Po programie, który skończy się późnym wieczorem, spotka się z pewnością z fanami, którzy na pewno będą mieli dla niej wiele prezentów i ciepłych słów. Prosto ze studia, Edyta pojedzie do Lublina, bo już w niedzielę gra tam koncert w ramach swojej trasy Love2Love. Przez cały dzień będzie jej towarzyszył Allan - mówi nam osoba z otoczenia gwiazdy.

Allan chce być z mamą w tak ważnym dla niej dniu, dlatego chłopiec pojawi się na planie show TVP i później pojedzie z mamą do Lublina na koncert. Koniec roku to pracowity czas dla diwy, ale gwiazda postanowiła wynagrodzić synowi swoją nieobecność w weekendy spowodowaną koncertami i zrezygnowała z występu w Sylwestra. Edyta zamiast przyjąć honorarium za jeden występ w wysokości 100 tysięcy złotych, woli zabrać syna do Miami!

