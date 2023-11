1 z 5

Program „Top Model” jakiś czas temu zniknął z anteny stacji TVN i nic nie wskazuje na to, żeby znów powrócił. Jednak wciąż pamiętamy wiele jego uczestniczek, wśród których była Olga Kaczyńska. Modelka wygrała 2. edycję programu. Jak potoczyły się jej losy i jak teraz wygląda? Jej nowy look z pewnością was zaskoczy! Zobaczcie jej nowe zdjęcia na kolejnych stronach galerii.

