Pod Poznaniem doszło do scen mrożących krew w żyłach. W miejscowości Będlewo policja odnalazła w jednym z domów ciała dwóch osób, jak wynika z informacji "Gazety Wyborczej" zmarli to Sławomir L., pseudonim "Klakson", oraz jego żona, która w przeszłości była jedną z uczestniczek programu "Top Model". Co jeszcze wiadomo o kobiecie?

Reklama

Nie żyje uczestniczka "Top Model"

W niedziele późnym wieczorem, 1 września "Gazeta Wyborcza" poinformowała o tragedii, jaka rozegrała się pod Poznaniem. To właśnie tam w jednym z domów, wezwani na miejsce funkcjonariusze policji znaleźli ciała dwóch osób w stanie rozkładu. Denaci znajdowali się w kuchni, a dom był zamknięty od wewnątrz, co wskazywało na to, że nie doszło do włamania. Szczegóły dotyczące okoliczności śmierci pary wciąż są przedmiotem dochodzenia, a wstępne ustalenia wskazują na możliwość samobójstwa rozszerzonego. Obok zmarłych znajdował się rewolwer.

Zwłoki są w stanie rozkładu. Będziemy ustalać czas i przyczynę zgonów. Wyjaśniamy, co się wydarzyło przekazał w rozmowie z 'Gazetą Wyborczą' rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Andrzej Borowiak.

"Gazeta Wyborcza" ustaliła, że Sławomir L., pseudonim "Klakson" kilka tygodni temu opuścił areszt i miał powiązania ze światem przestępczym. Mężczyzna miał się zajmować handlem narkotykami. Jego żona natomiast w przeszłości dwa razy brała udział w programie "Top Model".

Artur Barbarowski/East News

"Fakt" nieoficjalnie poinformował, że zmarła kobieta to Paulina L., którą widzowie mogą kojarzyć z pierwszej i siódmej edycji "Top Model". 32-latka pomiędzy wspomnianymi edycjami show, zdążyła przejść ogromną metamorfozę i w 2018 roku wróciła do programu, by poinformować, że udało jej się schudnąć prawie 20 kg. Jury, mimo że docenili jej wysiłek, zdecydowali, że nie przejdzie do następnego etapu. Bliscy Pauliny nie mogą uwierzyć w tragedię, jaka się wydarzyła i na jej profilu w mediach społecznościowych nie kryli swojego bólu.

Rodzinie i bliskim składamy kondolencje.

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Tragiczna śmierć na koncercie. Zespół opublikował poruszające pożegnanie