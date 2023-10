W najbliższą sobotę odbędą się ostatnie bitwy oraz sing offy w The Voice Kids. O trzy miejsca w finale będą starać się uczestnicy z drużyny Cleo. Do tej pory do finału zakwalifikowali się Marcin Maciejczak, Anastazja Maciąg i Ala Tracz z drużyny Dawida Kwiatkowskiego oraz Ola Gwazdacz, Hania Sztachańska i Ewelina Kozub z drużyny Tomsona i Barona. Niedługo poznamy ostatnie trzy nazwiska.

Reklama

Kto wygra trzecią edycję The Voice Kids i pójdzie w ślady Roxie Węgiel, Aniki Dąbrowskiej i Viki Gabor? Ida Nowakowska zdradza, jakie emocje panują na planie oraz jak ze stresem radzą sobie młodzi artyści. Czy są gotowi na wielką karierę, która prawdopodobnie już niedługo stanie przed nimi otworem?

Zobacz także: Baron odsłania kulisy "The Voice Kids"! Kto ma największą szansę na wygraną?

Ida Nowakowska o relacjach, które panują na planie The Voice Kids. Zna już faworytów?

EastNews