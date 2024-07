O Tamarze Arciuch i Bartku Kasprzykowskim było ostatnio głośno w związku ich kontrowersyjnym pożegnaniem z Teatrem MY. Jeden z tabloidów podał informację, że para była uciążliwa i ciągle się awanturowała. Te doniesienia szybko zdementował sam zainteresowany. Przypomnijmy: Teatr wyrzucił Arciuch i Kasprzykowskiego za awantury? Gwiazdy mają inną wersję

Aktorzy o tym, jaka jest prawda, opowiedziała w rozmowie z najnowszą "Vivą!". Nie zabrakło również szczerych wyznań o początkach ich związku, kiedy to zostali brutalnie zaatakowani przez media. Do tej pory gwiazdy rzadko kiedy dementowali doniesienia na swój temat. Teraz jest zupełnie inaczej:

Tamara: Do tej pory uważano nas za parę bardzo, ale to bardzo fajną. A ta opinia, o której mówisz, to efekt ostatnich prasowych doniesień. Wymyślona plotka, stworzona po to, żeby nam zaszkodzić. Musiał to zrobić ktoś, kto nam źle życzy. My możemy się bronić, głośno zaprzeczać, ale jak ktoś tak gęsto się tłumaczy, to można pomyśleć, że coś jest na rzeczy. Ale wystarczy zapytać ludzi, którzy nas znają i z nami pracują – oni wiedzą, jaka jest prawda.

Bartek: Po prostu ktoś sobie naszym kosztem próbował coś załatwić. Czy było to wyrównywanie urojonych porachunków, czy promocja… A wszystko to są bzdury wyssane z palca.