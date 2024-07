Kilka miesięcy temu Edyta Górniak i Błażej Szychowski, wspólnie ogłosili casting dla tancerzy do nowego teledysku piosenkarki. Z tłumu kandydatów, artystka wybrała tych najlepszych, którzy niestety stali się ofiarami późniejszego konfliktu Górniak i Szychowskiego.

Okazuje się bowiem, że gwiazda nie może skontaktować się z wygranymi tancerzami! Jakiś czas temu w „Dzień Dobry TVN” pojawiła się informacja, według której, Błażej Szychowski nie chce przekazać Edycie Górniak danych zwycięzców castingu.

W związku z tą sytuacją, Górniak postanowiła po raz drugi przeprowadzić nabór dla tancerzy.

Oskarżenia artystki nie spodobały się Szychowskiemu, który skomentował cały konflikt w sieci. Nowy chłopak Dody twierdzi, że Edyta Górniak do tej pory nie potwierdziła „owego projektu”.

- To informacja dla tych, którzy się dostali i zostali pozostawieni bez odpowiedzi, a właściwie z odpowiedzią, że Pani Artystka nie otrzymała danych osobowych. .. Nie dostała, ponieważ zachowała się w ten właśnie sposób, nie dotrzymując umowy- napisał Szychowski.

Ciekawe czy pojawi się teraz oświadczenie Górniak?

