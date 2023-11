Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski już wkrótce zostaną rodzicami. Sylwia ogłosiła to podczas swoich bajkowych urodzin, w których brali udział najbliżsi, a następnie podzieliła się radosną nowiną z fanami na Instagramie. Na razie gwiazda nie zdradza płci dziecka, zapewnia jednak, że czuje się świetnie i jest bardzo szczęśliwa! Wraz z Janem szykują już pokój dla maleństwa w swoim mieszkaniu w Warszawie. A co ze ślubem?

Do tej pory sami zainteresowani nie zabrali głosu w tej sprawie, ale już wiadomo, że myślą... o pierwszym tańcu! Podczas ramówki Polsatu Kamil Kuroczko, który był obecny na urodzinach Sylwii, zdradził, że zaproponował parze przygotowanie ślubnej choreografii. Co na to przyszli rodzice? Czy rzeczywiście myślą o ślubie? Zobaczcie!

Sylwia i Jaś zostaną rodzicami już wkrótce!

AKPA