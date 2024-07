Izabela Janachowska w tym roku scementuje swój związek z milionerem, Krzysztofem Jabłońskim. Tancerka na poważnie już rozpoczęła przygotowania do ceremonii. Kilka tygodni temu w programie śniadaniowym pokazała swoje ślubne szpilki, które wybłagała w sklepie w Paryżu. Teraz w rozmowie z "Dzień Dobry TVN" zdradziła co nieco, na temat sukni ślubnej.

Gwiazda będzie miała trzy kreacje. Najważniejszą zaprojektuje polski projektant, którego nazwiska na razie nie chciała zdradzić.

- Wybrane, będą trzy. Dwie sukienki są zakupione u dużych światowych projektantów, jedna będzie od polskiego projektanta. Szyje się. Muszę szczerze przyznać, że jak byłam na przymiarce sukienki ślubnej i wybrałam pierwszą to wiedziałam, że to jest ta. Wtedy do mnie to dotarło, że już się to zbliża. Byłam przerażona.