Agnieszka Kaczorowska pokazała swoją siostrę na Instagramie! Gwiazda do tej pory pojawiała się jedynie z bratem i mamą. Czy są do siebie podobne?

Siostra Agnieszki Kaczorowskiej na stałe mieszka w Wielkiej Brytanii i w tym roku postanowiła przylecieć do Polski. Aktorka ostatnio odwiedziła ją za granicą i przy okazji zrobiła świąteczne zakupy. Teraz na Instagramie pokazała fotkę z siostrą, z którą urządziła sobie babski wieczór. Co razem robiły? Panie razem wybrały się do kina i miały czas na babskie pogaduchy. A czy są podobne?

Agnieszka Kaczorowska tęskniła za siostrą