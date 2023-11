Im Roksana Węgiel staje się popularniejsza, tym większe emocje budzi i tym liczniejsze ma grono fanów, ale też hejterów, którzy zaczęli ją ostro krytykować. Młoda gwiazda znalazła się w ogniu krytyki za swój utwór "Lay Low", który uznano za zbyt seksowny jak na jej wiek. Podobne słowa padają w przypadku jej stylizacji! Hejterzy uważają, że Roksana Węgiel ubiera się zbyt wyzywająco.

Zapytaliśmy Anikę, czyli Anię Dąbrowską, zwyciężczynię 2. edycji "The Voice Kids", co o tym sądzi. Zobaczcie, co nam powiedziała!

Zdaniem hejterów, Roksana wybiera zbyt wyzywające stroje!

Anika oceniła stylizacje Roksany Węgiel