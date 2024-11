Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela przez wiele lat tworzyli jedną z najbardziej zgranych par w polskim show-biznesie, albo tak się przynajmniej wszystkim wydawało. Małżonkowie często publikowali w sieci słodkie fotografie ze swoimi córeczkami - Emilką i Gabrysią i nic nie wskazywało na to, że w ich małżeństwie są jakieś problemy. Agnieszka Kaczorowska 5 listopada wybrała się do telewizji, gdzie w programie Kuby Wojewódzkiego potwierdziła, że jej związek to już przeszłość, natomiast w mediach społecznościowych pojawiło się wiele plotek na temat tego, co rzekomo wydarzyło się między małżonkami. Brat Macieja Peli postanowił zabrać głos.

Szwagier Agnieszki Kaczorowskiej wbił jej szpilę: "Tworzenie iluzji życia rodzinnego i zakłamanie w świecie social mediów"

Na początku października media obiegła informacja, że małżeństwo Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli to już przeszłość. Początkowo ex partnerzy postanowili nie odnosić się do sprawy, jednak dawali wymowne "znaki", że jest to prawda. Tancerz usunął z Instagrama zdjęcia z żoną i miał przeprowadzić się do przyjaciela, natomiast Agnieszka Kaczorowska pozbyła się ze swojego opisu w mediach społecznościowych słowa "żona" i paparazzi przyłapali ją, jak paraduje po mieście bez obrączki. Po kilku tygodniach domysłów Agnieszka Kaczorowska udała się na kanapę do Kuby Wojewódzkiego i na wizji przyznała, że nie jest już z Maciejem Pelą. Konfikt między byłymi zakochanymi zdaje się tylko narastać. Maciej Pela ostatnio nie wytrzymał i na Instagramie opublikował długi post, w którym nie krył frustracji i złości.

Gdy przeczytałem, że 'znudziła mi się zabawa w tatusia' zalała mnie ogromna frustracja, złość i poczucie niesprawiedliwości. Zawsze byłem tatą na 100%. Zawsze dawałem wszystko rodzinie. Zawsze byłem zaangażowany. Teraz też chciałbym być obecny każdego dnia w życiu dziewczynek. Nawet na chwilę, bo nigdy nie wiadomo, kiedy będą mnie potrzebować. - napisał tancerz.

Pod jego wpisem nie zabrakło słów wsparcia ze strony fanów, a także jego najbliższych. Mama Macieja Peli zapewnia go, że jest "najwspanialszym tatą".

Maćku, jesteś najwspanialszym tatą dla swoich córeczek, a naszych kochanych wnuczek. Jesteśmy z Tobą zawsze. Rodzina jest najważniejsza w realnym życiu, a nie tylko na Instagramie, o czym niektórzy zapomnieli - oznajmiła.

Również brat Macieja postanowił zabrać głos, a jego słowa dają mocno do myślenia. Brat tancerza wbił szpilę również swojej szwagierce!

Rodzina i najbliżsi znajomi znają prawdę i wiedzą, jakim tatą byłeś, jesteś i będziesz. Dziewczynki będą teraz mocno Ciebie potrzebować, a Ty nas. Jesteśmy z Tobą, bo wiemy, że bycie tatą na 100% to nie był dla Ciebie biznes, tworzenie iluzji życia rodzinnego i zakłamanie w świecie social mediów... To było i jest dla Ciebie całe życie i coś zupełnie naturalnego, bo tak zostaliśmy wychowani i to nam przekazali rodzice. Jestem z Tobą Bracie, ze względu na wszystko - napisał.

