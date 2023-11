Reklama

Anna, Robert i Klara Lewandowscy wkrótce przeprowadzą się do Hiszpanii? Coraz więcej na to wskazuje! O tym, że Robert Lewandowski może przejść z Bayernu Monachium do Realu Madryt mówiło się od dawna. Już w 2015 roku zagraniczne media donosiły, że Lewy wkrótce może grać z jednym zespole z Cristiano Ronaldo. Teraz okazuje się, że Robert zakończył współpracę ze swoim agentem, Cezarym Kucharskim. Polak ma już nowego menadżera, który ma m.in. zająć się transferem Polaka do hiszpańskiego klubu!

Agent Lewego rozpoczął rozmowy z Realem Madryt?

Według informacji dziennikarza sportowego Mateusza Borka, nowym agentem Roberta Lewandowskiego został Pini Zahavi. Komentator przekazał wypowiedź nowego agenta za pośrednictwem Twittera.

Twitter

Jak donosi portal sportowefakty.wp.pl nowy menadżer przygotowuje się już do transferu Roberta Lewandowskiego do Realu Madryt!

Zobacz także: Robert Lewandowski i jego przyjaciel odtworzyli wakacyjne zdjęcie z dzieciństwa! Bardzo się zmienili?

Robert Lewandowski wkrótce przejdzie do Realu Madryt?

East News

Robert Lewandowski ma zakończyć współpracę z Cezarym Kucharskim.

Ons.pl