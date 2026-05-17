Reprezentacja Finlandii w finale Eurowizji dała popis, jakich mało. Na scenie pojawili się skrzypaczka Linda Lampenius i wokalista Pete Parkkonen z utworem „Liekinheitin”, a ich występ błyskawicznie stał się jednym z najbardziej omawianych momentów 70. Konkursu Piosenki Eurowizji.

Finlandia zwycięży w 70. Konkursie Piosenki Eurowizji?

Reprezentacja Finlandii występuje w duecie - skrzypaczka Linda i wokalista Pete. Szybko okazało się, że zarówno ich umiejętności, jak i całe show stworzone na scenie, to jeden z najmocniejszych występów tego wieczoru. Widzowie szczególnie zwracali uwagę właśnie na instrument i to, jak mocno buduje charakter „Liekinheitin”. Pojawiały się też głosy, że bez tego elementu piosenka nie miałaby takiej siły przebicia.

Linda i skrzypce robią tu kapitalną robotę. Bez tego Finlandia by przepadła, a tak? Zwycięstwo bardzo prawdopodobne

Finlandia po zwycięstwo

W Finlandii ta kobieta robi całą robotę, nie mogę oderwać od niej wzroku pisali internauci.

W Eurowizji liczą się emocje, ale równie głośno mówi się o tym, co pokazują kursy. Według bukmacherów Finlandia znajduje się w ścisłej czołówce faworytów do zwycięstwa.

Alicja Szemplińska oczarowała widzów Eurowizji

Równie dużym uznaniem, co Finlandia, cieszy się również nasza reprezentantka - Alicja Szemplińska. Choć Aleksander Sikora stwierdził, że wokalistka nie ma dużych szans by znaleźć się w ścisłej dziesiątce, internauci są innego zdania i widzą w niej mocną kandydatkę. Prezenter stwierdził natomiast:

Nie wiem, czy jest to piosenka, która znajdzie się w pierwszej dziesiątce, ale uważam, że Szemplińska broni się siłą swojego talentu. Ma niesamowity głos, przepiękną barwę. Uwielbiam jej osobowość i skromność

O tym, kto zwycięży w finale 70. Konkursu Piosenki Eurowizji przekonamy się już za moment.

