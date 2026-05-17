Wiadomo już, kto wygra Eurowizję? Widzowie oszaleli na punkcie tego kraju
Występ jednego kraju wywołał szczególne poruszenie podczas finału Eurowizji 2026. Widzowie nie mają wątpliwości, że to właśnie ta reprezentacja ma największe szanse sięgnąć po zwycięstwo.
Reprezentacja Finlandii w finale Eurowizji dała popis, jakich mało. Na scenie pojawili się skrzypaczka Linda Lampenius i wokalista Pete Parkkonen z utworem „Liekinheitin”, a ich występ błyskawicznie stał się jednym z najbardziej omawianych momentów 70. Konkursu Piosenki Eurowizji.
Finlandia zwycięży w 70. Konkursie Piosenki Eurowizji?
Reprezentacja Finlandii występuje w duecie - skrzypaczka Linda i wokalista Pete. Szybko okazało się, że zarówno ich umiejętności, jak i całe show stworzone na scenie, to jeden z najmocniejszych występów tego wieczoru. Widzowie szczególnie zwracali uwagę właśnie na instrument i to, jak mocno buduje charakter „Liekinheitin”. Pojawiały się też głosy, że bez tego elementu piosenka nie miałaby takiej siły przebicia.
Linda i skrzypce robią tu kapitalną robotę. Bez tego Finlandia by przepadła, a tak? Zwycięstwo bardzo prawdopodobne
Finlandia po zwycięstwo
W Finlandii ta kobieta robi całą robotę, nie mogę oderwać od niej wzroku
W Eurowizji liczą się emocje, ale równie głośno mówi się o tym, co pokazują kursy. Według bukmacherów Finlandia znajduje się w ścisłej czołówce faworytów do zwycięstwa.
Alicja Szemplińska oczarowała widzów Eurowizji
Równie dużym uznaniem, co Finlandia, cieszy się również nasza reprezentantka - Alicja Szemplińska. Choć Aleksander Sikora stwierdził, że wokalistka nie ma dużych szans by znaleźć się w ścisłej dziesiątce, internauci są innego zdania i widzą w niej mocną kandydatkę. Prezenter stwierdził natomiast:
Nie wiem, czy jest to piosenka, która znajdzie się w pierwszej dziesiątce, ale uważam, że Szemplińska broni się siłą swojego talentu. Ma niesamowity głos, przepiękną barwę. Uwielbiam jej osobowość i skromność
O tym, kto zwycięży w finale 70. Konkursu Piosenki Eurowizji przekonamy się już za moment.
