W finałowy wieczór Eurowizji 2026 w Wiedniu w Hiszpanii nie było ani wielkiego odliczania, ani wejścia na żywo z areny. Zamiast koncertu publiczny nadawca RTVE pokazał widzom czarną planszę i dwujęzyczne oświadczenie.

Hiszpania bojkotuje finał Eurowizji

Choć Hiszpania już wcześniej deklarowała wycofanie się z Eurowizji 2026, finałowy wieczór pokazał, że stawka tej decyzji jest znacznie większa niż zwykły spór o zasady udziału. Według informacji podawanych wokół konkursu to pierwszy taki przypadek od 1961 roku.

Zamiast standardowej relacji telewizyjnej tuż przed rozpoczęciem show pojawiło się przygotowane oświadczenie w dwóch językach, zamieszczone na czarnej planszy. Nadawca podkreślił, że nie bierze udziału w tej edycji. RTVE odwołało się do kwestii praw człowieka i wezwało do pokoju oraz sprawiedliwości dla Palestyny.

W związku z finałem festiwalu Eurowizji, który odbywa się dziś wieczorem, RTVE przypomina, że zdecydowało się nie uczestniczyć w tej edycji konkursu

Dalej widzowie mogli przeczytać:

Eurowizja to konkurs. Prawa człowieka nimi nie są. Nie ma miejsca na obojętność. Pokój i sprawiedliwość dla Palestyny

Widzowie, którzy mimo wszystko chcieli zobaczyć finał, mieli inną ścieżkę: transmisja była dostępna w oficjalnym kanale wydarzenia na YouTube.

Reprezentant Izraela wygwizdany podczas finału Eurowizji

Udział Izraela w Eurowizji od dawna budzi skrajne emocje z uwagi na trwający konflikt w Strefie Gazy. Hiszpania miała wcześniej apelować o wykluczenie izraelskiego nadawcy. Gdy organizatorzy nie zgodzili się na taki ruch, kraj ostatecznie wycofał się z wydarzenia. W podobnym tonie sytuację oceniały też inne państwa: Islandia, Holandia, Słowenia i Irlandia. Eurowizja 2026, jubileuszowa 70. edycja, od początku odbywała się w atmosferze napięcia. Wokół areny w Wiedniu regularnie pojawiały się demonstracje sprzeciwiające się udziałowi Izraela, a w trakcie półfinałów z widowni dało się słyszeć polityczne hasła.

Publiczność nie odpuściła również podczas finału, bo gdy reprezentant Izraela pojawił się na scenie, został wygwizdany. To nie pierwsza tego typu sytuacja.

