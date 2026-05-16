W dzień wielkiego finału Eurowizji 2026 nerwy i tempo pracy sięgają zenitu. Na kilka godzin przed wieczornym show pojawiła się niepokojąca informacja ze szwedzkiej telewizji SVT! Felicia zasłabła po próbie prasowej i z tego powodu nie doszło do planowanego kontaktu z mediami. Organizacyjna machina jedzie dalej, ale dla artystów to moment, w którym granica wytrzymałości bywa wyjątkowo cienka. Ta sytuacja wyglądała wyjątkowo dramatycznie!

Zasłabnięcie Felicii w ostatniej chwili podkręciło napięcie wokół finału Eurowizji

Sytuacja z Felicią wydarzyła się po próbie prasowej, czyli w jednym z tych punktów programu, gdy uczestnicy są jeszcze w wersji roboczej, ale już pod presją kamer i pytań. Według stacji SVT artystka po zasłabnięciu nie spotkała się z mediami. To detal, który w finałowy dzień mówi bardzo dużo o tym, jak intensywny jest ten etap konkursu. Wygląda na to, że sytuacja jest poważna.

Wokół Eurowizji pojawiają się wielkie emocje nie tylko na scenie, ale i wśród widzów. Ogromny stres i napięte grafiki robią swoje. Ostatnie próby to nie tylko dopracowywanie ujęć i ustawień na scenie, ale też ciągłe przemieszczanie się, krótkie przerwy i funkcjonowanie w trybie ogromnego napięcia. Okazuje się, że Felicia niespodziewanie zasłabła po próbie, a sytacja była na tyle poważna, że nie pojawiła się na kolejnym spotkaniu z mediami... Fani życzą jej dużo zdrowia:

Jej zespół powinien lepiej się nią opiekować, odwodnienie nie nastąpi nagle w ciągu kilku godzin, mam nadzieję, że poczuje się lepiej na dzisiejszy wieczór

Problemy zdrowotne nie dotyczą tylko jednej osoby, a finał Eurowizji 2026 nie czeka

Informacje o Felicii nie są jedynym sygnałem, że ostatnia prosta potrafi mocno dać w kość. Szwedzka telewizja SVT zwróciła uwagę również na inne przypadki problemów zdrowotnych tuż przed finałem. Reprezentant Norwegii Jonas Lovv cierpi na zapalenie krtani. Problemy ze zdrowiem ma też Leleka z Ukrainy, a Aliona Moon z Mołdawii na próbach pojawiła się ze skręconą kostką. W praktyce oznacza to, że część finalistów wchodzi w kluczowy dzień sezonu w niezbyt komfortowych.

Z kolei Alicja Szemplińska jest narażona na kąśliwe uwagi. To powiedział szwedzki komentator tuż przed występem Szemplińskiej na Eurowizji.

Felici życzymy dużo zdrowia!

