"Must Be the Music" ma zwyciężczynię, ale po finale wybuchła burza w komentarzach
"Must Be the Music" zakończyło 13. edycję wielkim finałem, to Marcelina "Marcycha" Ruczyńska wygrała statuetkę i 250 tys. zł decyzją widzów. W sieci natychmiast zrobiło się gorąco, bo pod postami programu ruszyła burzliwa dyskusja jedni gratulują i mówią o "zasłużonej" wygranej, inni żałują, że nie triumfował ktoś inny. Takich emocji po finalke nie było dawno!
Finał 13. edycji "Must Be the Music" zamknął sezon mocnym akcentem, a widzowie zdecydowali, że statuetka i 250 tysięcy złotych trafiają do "Marcychy" Ruczyńskiej. Zwyciężczyni odbierała nagrodę wyraźnie poruszona, ale prawdziwa dogrywka zaczęła się już po emisji. W komentarzach pod postami programu rozkręcił się spór, w którym gratulacje mieszają się z rozczarowaniem części fanów.
Finaliści "Must Be the Music" zrobili show, ale wygrała tylko jedna osoba
O zwycięstwo w 13. edycji "Must Be the Music" walczyli: Imasleep, Duet z Pienin, Wiktoria "VICKY" Konończuk, Robert Wiewióra, Julia Gawlik, Asia Smajdor, Piotr Odoszewski oraz Marcelina "Marcycha" Ruczyńska. Z kolei w ścisłym finale zobaczyliśmy Imasleep, Piotr Odoszewski oraz Marcelina "Marcycha". Jurorzy podkreślali, że to wymarzony i pełen emocji finał, jakiego już dawno nie było.
I choć każdy z nich dotarł do ostatniego etapu własną drogą, to właśnie "Marcycha" dostała od publiczności największe wsparcie w decydującym momencie. Po ogłoszeniu wyniku emocje nie schodziły z niej ani na sekundę, a obraz wzruszonej zwyciężczyni ze statuetką szybko stał się jednym z najmocniej komentowanych kadrów tego finału. Początkowo artystka nie mogła zabrać głosu ze wzruszenia, ale potem podziękowała za tak ogromne wsparcie.
Burza w sieci po zwycięstwie "Marcychy" w "Must Be the Music"
W sieci rozlała się klasyczna dla talent show mieszanka skrajnych reakcji. Część osób podkreśla, że wygrana była zasłużona i kibicowali Marcychy od początku, licząc, że to dopiero start jej większej kariery.
Brawo! Najlepsza z najlepszych i moja absolutna faworytka. Czaruje świat głosem i słowami.
Z drugiej strony w komentarzach mocno przebijają się głosy tych, którzy wyżej oceniali występy innych uczestników, a sam wybór publiczności uznali za nietrafiony.
To takie śpiewanie do kawy porannej,nie wróżę medialnego sukcesu....tyłu było ciekawych wykonawców,choćby Piotr,wygrała Marcycha,też gratuluję ale....rozczarowanie zostało.
Spór nie dotyczy jednak tylko jednego nazwiska. W tle przewija się też ogólniejsza dyskusja o tym, czego dziś widzowie szukają w muzycznych programach efektu, charakteru, a może po prostu piosenek, które da się nucić jeszcze następnego dnia.
Ale gratuluję całej 3, wszystkie miejsca zasłużone. Ten finał pokazał, że ludzie pragną emocji, wrażliwości, autentyczności i spokoju, a piękno nie musi krzyczeć
Sądzicie, że "Marcycha" zasłużyła na zwycięstwo?
