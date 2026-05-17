Powroty z wielkich wydarzeń zwykle wyglądają podobnie. Tym razem było inaczej! Podczas lotu z Wiednia do Polski załoga postanowiła wyróżnić Alicję Szemplińską i ekipę reprezentującą nasz kraj na Eurowizji. Kapitan zwrócił się do pasażerów z krótkim, gratulacyjnym komunikatem, a reakcja była natychmiastowa. To nagranie już robi furorę w sieci!

Alicja Szemplińska na 12. miejscu na Eurowizji 2026

Alicja Szemplińska ma za sobą wymagający eurowizyjny maraton: przygotowania, próby i występy, które w tym roku odbywały się w Wiedniu. W sobotni wieczór zaprezentowała utwór "Pray" w rozbudowanej, scenicznej wersji z udziałem tancerzy. Wśród elementów, które przyciągały uwagę, znalazła się pochyła platforma, a także srebrny gorset.

Wynik Polski ostatecznie zakończył się na 12. miejscu, a zwycięstwo w konkursie przypadło Darze z Bułgarii. Alicja Szemplińskja wróciła już do Polski, a w sieci krąży wyjątkowe nagranie z tego, co wydarzyło się na pokładzie samolotu. W tym przypadku wystarczyły gratulacje od załogi i brawa od pasażerów, by domknąć eurowizyjny rozdział w atmosferze życzliwości.

Poruszająca niespodzianka dla Alicji Szemplińskiej

W nagraniu, które trafiło do sieci, widać moment, gdy po zapowiedzi w kabinie rozlegają się brawa. To jeden z tych obrazków, które pokazują Eurowizję bez scenicznych reflektorów, ale z emocją, która nie potrzebuje ani wielkiej oprawy, ani dodatkowych słów.

@aliciaszemplinska powitana na pokładzie PLL LOT 🇵🇱🇵🇱🇵🇱🫶🏼 - czytamy na Instagramie 'Dziennik Eurowizyjny'

Dla samej artystki to również symboliczna klamra po intensywnych dniach. Zamiast kolejnej konferencji czy oficjalnego podsumowania, było publiczne docenienie w zupełnie codziennych okolicznościach. I właśnie dlatego ten moment tak szybko został zauważony, a nagranie stało się hitem.

To tzreba zobaczyć!

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Zobacz także: