Baron i Sandra Kubicka znów znaleźli się w centrum uwagi. W dniu 2. urodzin ich syna Leonarda muzyk Afromental opublikował w mediach społecznościowych rodzinne zdjęcie z modelką i dzieckiem. Internauci oszaleli z zachwytu.

Baron zaskoczył zdjęciem z Kubicką

Choć Sandra Kubicka i Alek Baron są już oficjalnie po rozwodzie, muzyk podzielił się na Instagramie zdjęciem z modelką. Na fotografii widać, jak trzyma przytulonego do klatki piersiowej małego Leonarda, a jednocześnie całuje Sandrę Kubicką w czoło. Gwiazdor miał ważny powód, by podzielić się tak rodzinnym kadrem - drugie urodziny synka!

Pod zdjęciem napisał:

Jestem na wieki wdzięczny dzielnej mamie za najwspanialszy dar mojego życia

Pod kolejnymi zdjęciami z synkiem Baron przekazał:

Dokładnie 2 lata temu moje życie nabrało sensu. Na świat przyszedł mój Syn Leonard Milwiw-Baron. Mój najważniejszy nauczyciel, przyjaciel i ulubiony człowiek

Równolegle swoje urodzinowe treści publikowała Sandra Kubicka. Przypomniała, że Leonard urodził się w nocy z 15 na 16 maja, więc do wspomnień zaczęła wracać już 15 maja. Sięgnęła po archiwalne materiały z okresu ciąży i narodzin – wśród nich znalazło się także nagranie z badania USG, na którym słychać bicie serca dziecka. Modelka nie kryła łez, podkreślając, że drugi urodziny wymarzonego dziecka to dla niej duże przeżycie.

Kubicka i Baron już po rozwodzie

Warto przypomnieć, że formalnie sprawa rozwodowa Sandry Kubickiej i Alka Barona zakończyła się po drugiej rozprawie 16 marca 2026 roku. Para ostatecznie rozwiodła się po drugim złożeniu przez modelkę wniosku do sądu. Kilka miesięcy wcześniej Kubicka zrobiła to po raz pierwszy, informując w mediach, że rozstała się z mężem.

Niedługo potem wniosek rozwodowy jednak wycofała, podkreślając, że udało im się zażegnać kryzys. Mimo wielkich nadziei na happy end, zaledwie kilka miesięcy później ponownie złożyła wniosek o rozwód, który tym razem doszedł do skutku. Mimo rozstania Kubicka i Baron dzielą się opieką nad synkiem, który jest ich oczkiem w głowie. Jak pokazał wpis muzyka, darzy Sandrę dużym szacunkiem.

Zobacz także: Tak mieszka Maria Jeleniewska. Luksus to mało powiedziane

Anna Lewandowska ma złamane serce po decyzji Roberta! Tym jednym szczegółem wszystko ujawniła

Baron świętuje urodziny syna, fot. Instagram/alekbaron

Baron świętuje urodziny syna, fot. Instagram/alekbaron

Baron świętuje urodziny syna, fot. Instagram/alekbaron