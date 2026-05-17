Po sobotnim finale Eurowizji 2026 Alicja Szemplińska nie czekała z emocjami do rana. Reprezentantka Polski, która z utworem "Pray" zakończyła konkurs na 12. miejscu, odezwała się do fanów w mediach społecznościowych i podziękowała za wsparcie oraz oddane głosy. Co jeszcze przekazała?

Zaskakujący obrót w finale Eurowizji

Wynik końcowy w finale Eurowizji nie przyniósł Polsce miejsca w pierwszej dziesiątce, ale głosowanie jury odsłoniło zupełnie inną perspektywę na ten występ. Po zliczeniu punktów od jurorów Polska była o pięć lokat wyżej niż w ostatecznej klasyfikacji finału. Polska dostała cztery maksymalne noty, czyli "12 punktów", od Niemiec, Belgii, Mołdawii i Austrii.

Ponadto, w głosowaniach widzów Alicja Szemplińska otrzymała zaledwie 17 punktów, co ostatecznie przekreśliło jej szansę na wygraną, a nawet znalezienie się w top 10. Finalnie nasza reprezentantka zajęła 12. miejsce, a 70. edycję konkursu zwyciężyła Bułgaria, czyli Dara z piosenką "Bangaranga", która zdobyła 516 punktów. Drugie miejsce zajął Izrael, który od polskich jurorów otrzymał maksymalne 12 punktów, co natychmiast wywołało burzę w sieci.

Alicja Szemplińska zabrała głos po Eurowizji

Tuż po finale Alicja Szemplińska zabrała głos na łamach Telewizji Polskiej. W swoim krótkim komunikacie skupiła się na wdzięczności wobec fanów. Podkreśliła, że każdy głos miał znaczenie, a sam fakt tak mocnego wsparcia ze strony jurorów uznała za coś, czego wcześniej nie było w polskich eurowizyjnych realiach.

Witajcie moi drodzy, bardzo dziękuję wam za każdy głos. Mamy legendarny wynik w historii Polski. Cztery dwunastki od jury - tego jeszcze nie było. Dziękuję wam

Cztery "dwunastki", choć nie przyniosły nam zwycięstwa, są jednym z lepszych wyników Polski w historii Eurowizji. O jedną maksymalną notę więcej otrzymała jedynie Edyta Górniak w 1994 roku, gdy zajęła 2. miejsce. Alicja Szemplińska nie rozwodziła się jednak szerzej nad werdyktem, a także nie odniosła się do przyznania przez polskie jury Izraelowi 12 punktów. W zamian zapowiedziała, że szykuje kolejne projekty:

Szykujcie się na kolejne rzeczy. Kocham was

