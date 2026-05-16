Pytanie Rozenek o nową partnerkę oburzyło Chajzera. Ostra reakcja

Filip Chajzer i temat jego życia prywatnego znów trafiły na pierwsze strony portali. W najnowszej rozmowie w podcaście „Z Bliska” u Małgorzaty Rozenek-Majdan prezenter wrócił do kontrowersji wokół relacji z dużo młodszą partnerką. Tłumaczył, że poznali się zawodowo, a metryka nie była dla niego punktem wyjścia. Gdy prowadząca dopytała o skrajny scenariusz związany z wiekiem, atmosfera zrobiła się napięta, a wątek został szybko ucięty.

Filip Chajzer nie zapytał nowej partnerki o wiek. Nie zamierza przejmować się krytyką

W rozmowie Chajzer opisał, że jego partnerka pracuje przy produkcji podcastów, a ich drogi przecięły się właśnie w środowisku zawodowym. Z jego relacji wynikało, że zainteresowanie pojawiło się natychmiast, jeszcze zanim padły jakiekolwiek szczegóły o tym, ile ona ma lat. Dopiero później dowiedział się, że partnerka ma 20 lat.

Poznałem ją w pracy. Moja dziewczyna jest producentką podcastową. Ja wszedłem do studia i mówię „wow, piękna kobieta”. (...) Nie zapytałem o wiek. Później się dowiedziałem, że ma 20 lat i nie miało to dla mnie znaczenia wyjaśnił.

Warto przypomnieć, że niedawno w „Halo tu Polsat” Filip Chajzer zabrał głos w sprawie zamieszania wokół jego nowej partnerki.

Pytanie Małgorzaty Rozenek-Majdan odpaliło Filipa Chajzera. Nie krył oburzenia

Największe poruszenie wywołał moment, w którym Rozenek-Majdan postanowiła sprawdzić, gdzie w tej deklarowanej obojętności wobec metryki kończy się granica. Zadała pytanie, czy sytuacja wyglądałaby inaczej, gdyby partnerka była jeszcze młodsza, wskazując wiek 15 lat.

Reakcja Chajzera była natychmiastowa i wyraźnie emocjonalna. Nie wszedł w rozważania ani nie kontynuował wątku. Dał do zrozumienia, że uznaje takie porównanie za nie na miejscu i zakończył temat.

Co to jest w ogóle za pytanie? skomentował.

Chajzer skomentował niezręczną sytuację z udziałem matki partnerki

W podcaście pojawił się też dodatkowy, bardziej niewygodny wątek: sytuacja ze spotkania autorskiego promującego książkę „Szczęście na kreskę”. Rozenek-Majdan przywołała zdarzenie, w którym matka partnerki miała publicznie mówić o relacji Chajzera z 19-latką i zarzucać mu odsunięcie dziewczyny od rodziny.

Chajzer zdecydowanie temu zaprzeczył. Wprost zaznaczył, że takie oskarżenia są nieprawdziwe, a dla niego sama sytuacja była bolesna i odbierał ją jako wciągnięcie w cudze sprawy rodzinne. Podkreślał też, że partnerka ma regularny kontakt z mamą, co miało zamknąć temat rzekomego konfliktu.

To jest kłamstwo, nie powinienem oceniać czyjejkolwiek sytuacji rodzinnej, ale zostaję brutalnie w to wciągnięty i jest mi strasznie z tego powodu przykro powiedział Chajzer.

To nie jest prawda, ma regularny kontakt z mamą dodał.

